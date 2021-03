Las posibilidades de Rafael Santos Borré por ser el 'Rey de América': reportan desde Uruguay

Rafael Santos Borré se consolidó en River Plate , llegó a su máximo nivel y sus goles hablan por sí solos, tanto que siempre recibe elogios y en este caso nominación para ser el ‘Rey de América’.

"Sin Edwin Cardona, no hay goles en Boca Juniors": tiene encantados a propios y a extraños

Por ese motivo, y junto a nueve futbolistas más, estarán a la espera de las votaciones para conocer al mejor futbolista sudamericano.

Este martes, Edward Piñón, periodista de ‘El País’ de Uruguay, medio organizador de este galardón, atendió a ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ para hablar de las posibilidades de Santos Borré.

¿Qué posibilidades tiene Rafael Santos Borré?

“La verdad que todavía es bastante prematuro, por más que el nombre de Borré sí aparece diría que en la primera línea de consideración. La presentación de River Plate les da mucho valor a ellos, es algo concreto y claro. En un aspecto que sí puedo anticipar, es que en la definición va a estar, porque lo de la recaudación de votos apenas está en sus primeros días. No hay una diferencia marcada aún. No digo que no tenga chances, porque por los votos que van llegando, lo va a pelear”.

Publicidad

Ojo, Sebastián, lo están mirando desde Portugal: Villa está en la órbita del Benfica

¿Quiénes son los que están en la reñida disputa?

“Son muchos, pero hay jugadores también de River que la pelean, Enzo Pérez, Nacho Fernández, los jugadores brasileños de Santos, Palmeiras y Flamengo, decirte que están en picada o acelerando cuatro o cinco no hay. Esto en el pasado era un proceso mas largo, hoy hacemos una historia más corta”.

¿En cuánto tiempo tendremos mejor panorama del próximo ‘Rey de América’?

“Hoy justo estuvimos hablando que necesitamos que los periodistas se apresuren para ver de qué manera se acomodan en la votación interna, hay que coordinar la entrevista que hay que hacer al ganador, recién el viernes podríamos tener alguna cosita más clara”.