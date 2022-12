Las razones por las que Jarlan Barrera no juega en Rosario Central, de Argentina

El sonado fichaje del volante colombiano por el elenco ‘canalla’, aún no surte los resultados esperados en el equipo que ahora dirige el exfutbolista Paulo Ferrari.

¿Pero qué ha pasado con Jarlan desde que llegó a Central? GolCaracol.com contactó en la ciudad de Rosario al periodista Mariano Bereznicki, del diario La Nación, quien describió el presente del exjugador de Junior de Barranquilla.

Publicidad

Y es que lo que empezó siendo una gran contratación, al paso de los días y partidos se ha ido diluyendo, tanto así que el samario ahora hace trabajos específicos para ganar continuidad con su club.

#DeColombianos: Óscar Cabezas salió lesionado y al borde del llanto en juego de Copa con Rosario Central

Han sido una suma de malos pasajes los que tienen a Barrera Escalona relegado con Central, desde una infección por un tatuaje y lesiones. El colombiano de 23 años, apenas ha jugado 188 minutos en partidos oficiales con el ‘canalla’.

“Jarlan primero se tiene que recuperar, está haciendo un trabajo de reacondicionamiento físico y la idea es que trabaje bien, que se ponga a punto; hay expectativas por él, pero se tiene que poner a la par de sus compañeros”, fueron las palabras del comunicador argentino.

Publicidad

¿El discreto presente y los ejercicios que ahora realiza se deben a su último partido?

“Contra Sol de Mayo (compromiso de Copa Argentina) jugó un desastre, porque está mal físicamente, entonces le exigieron hacer un trabajo físico; hay varios jugadores que están igual. Se está ejercitando para ponerse bien porque está muy mal en lo físico, ese es el problema del colombiano”

Publicidad

¿La salida del técnico Edgardo Bauza afectó la continuidad de Barrera?

“No, para nada, no influyó en nada la salida del ‘patón’ del equipo. Ahí ya Barrera estaba lesionado”.

Lea acá: Daniela Ospina: "David está feliz en el Nápoles por la continuidad que ha tenido"

¿Con Ferrari ganará continuidad?

Publicidad

“Acá hay una realidad y es que Ferrari está a prueba en Central. No está confirmado. Si pierde con San Lorenzo, el fin de semana por Liga, me parece que el lunes no hay más Ferrari. Tiene que ganar sí o sí”

¿Qué opina el técnico interino sobre Barrera?

Publicidad

“Yo hablcé con Ferrari y me dijo que todos en el equipo están trabajando para ponerlo físicamente bien. Es más, no sé si el domingo sea convocado y vaya al banco de suplentes. Si está bien, juega. Pero el punto es que no está bien”.

Después de todo lo sucedido, ¿cuáles son las pretensiones de Central con Barrera?

“Él es un jugador que llegó acá para jugar y la dirigencia sabe que tiene mucha calidad porque es joven. Por ahora no puede jugar por lo dicho y más las lesiones que lo privan. Pero no hay duda de que lo quieren. Es un futbolista por el que Central hizo mucho para tenerlo y ellos no se van a resignar tan rápido”.

¿Y el pensamiento de Central de cara al futuro con Barrera?

Publicidad

"Futbolística y físicamente lo están poniendo a tono. Cuando él esté bien, estará considerado por Ferrari, de eso no cabe ningún tipo de duda, porque es un jugador del cual apuestan mucho en el club".

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados

Publicidad

En su opinión, ¿cree que Barrera triunfará en Central?

“Rosario no es fácil. El fútbol argentino es difícil, el rosarino más aún. De hecho aquí hay muchos jugadores que tienen presión interna, solo el que está acá lo sabe. Esto acá es un loquero futbolístico, de muchas presiones, enseguida acá la gente te quiere o te odia; te analizan, si te va bien, te ponen arriba y si no, cuesta mucho”.