Laurent Blanc: “No me presiona dirigir muy buenos jugadores como James Rodríguez”

Al-Rayyan no solo tiene estrellas en su equipo, como James Rodríguez , sino también un campeón del mundo como entrenador, a Laurent Blanc, quien en la actual temporada no ha podido tener su mejor rendimiento.

En una entrevista con ‘AFP’, el estratega francés se refirió a lo que viene siendo su presente en el fútbol de Catar.

“Este año empezamos mal. Tenemos muy buenos jugadores con Steven Nzonzi, James Rodríguez y Ahmed Yasser, pero llegaron muy tarde, por lo que están más o menos heridos, por lo que toma tiempo. Pero estoy muy contento de tener buenos jugadores, no me presiona”, afirmó de entrada Blanc.

Además, sobre el nivel del fútbol de Catar, el técnico francés mencionó que “hay muy buenos jugadores extranjeros, muy buenos jugadores locales. El único problema es que los mejores jugadores locales están todos en los mismos clubes”.

Por último, sobre los rumores que lo ponen en otros equipos de Europa, Laurent Blanc señaló que está comprometido con el Al-Rayyan.

“Estoy aquí, luché por traer buenos jugadores y disfruto entrenar en Catar. Durará lo que durará, ya sea un año, un año y medio, dos años, dos meses, no lo sé. Es una aventura humana, no es falta de ambición, pero es una realidad. Estoy acá y hasta ahora eso es lo que me interesa”; concluyó Blanc.