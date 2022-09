Le llegó el momento a Edwin Cardona: podría volver a ser titular con Racing

Edwin Cardona no vive su mejor momento en el fútbol de Argentina. Desde que firmó con Racing a inicios del año en curso, el mediocampista no ha podido tener la regularidad esperada, y en 16 jornadas disputadas, solo ha sido titular en tres de ellas.

Este fin de semana se viene una fecha más de la Liga argentina, en la que Racing tendrá que recibir a Argentinos Juniors, este sábado a las 4 de la tarde (hora de Colombia). Lo que representa una oportunidad más para el centrocampista antioqueño.

Según informan en la prensa del cono sur, "Fernando Gago podría dar una sorpresa en el once titular. Es que el entrenador de la Academia analiza incluir a Edwin Cardona como titular luego de un largo tiempo" escribió 'TyC Sports'.

Asimismo, revelaron que al exBoca Juniors se le ha visto bien en los entrenamientos, y ante la baja de dos de sus compañeros, Matías Rojas y Tomás Chancalay, podría estar recibiendo una oportunidad más en la 'academia'.

Y agregó el medio citado, "Cardona volvería a jugar un partido desde el arranque por tercera vez en este torneo. El jugador, que llegó a principios de año por expreso pedido del entrenador, no es titular desde la tercera fecha cuando la Academia recibió a Vélez. Antes había estado de entrada en el debut con Huracán".

Recordemos que la razón por la cual Cardona Bedoya no ha podido sumar tantos minutos en su periplo por Racing, se debe a una lesión muscular que sufrió en los primeros partidos. Y desde entonces no ha logrado obtener un cupo en el once titular.

