Le respondieron a Juan C. Osorio, por declaraciones sobre jugadores de la selección de México

El entrenador colombiano insinuó que los futbolistas del ‘tri’ no estaban preparados para jugar contra Brasil, en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Un directivo del fútbol ‘azteca’ criticó esas palabras.

Juan Carlos Osorio siempre es tema en México, tras su paso por la dirección técnico del seleccionado de ese país.

En unas últimas declaraciones, el técnico colombiano dio a entender que los jugadores que representaron al ‘tri’ en el Mundial de Rusia 2018, no estaban preparados para enfrentarse a Brasil, en los octavos de final.

Luego de esas palabras, Andrés Fassi, directivo de Pachuca, le respondió a Osorio en una entrevista con ‘TUDN’.

“Si de repente un entrenador le hace una pregunta a su plantel y el plantel no responde, hay que preguntarse dos cosas. Una pregunta puede ser ¿si ese grupo de jugadores tiene la capacidad para enfrentar un partido como este? Pero también está la otra pregunta y es ¿si ese entrenador tiene la capacidad para estar en ese momento dirigiendo a ese equipo? Porque todo lo que es motivación y todo lo que es convencimiento al grupo de jugadores tiene que ver mucho más con el entrenador que con los jugadores”, señaló.

Sin embargo, y a pesar de su declaración, el directivo no ocultó su admiración por Juan Carlos Osorio, a quien catalogó como “uno de los técnicos más estudiosos”.

“Yo he hablado mucho con él, muchas horas he hablado de futbol con él y pienso que es uno de los técnicos más estudiosos que he conocido en materia de futbol y tal vez uno de los argumentos a mejorar por él, justamente está en la dinámica que él pueda tener del convencimiento del jugador”, finalizó.

