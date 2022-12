Leicy Santos: “Madrid es un desierto, ojalá en Colombia no vivan lo que estamos pasando acá”

El coronavirus llegó para sensibilizar, concientizar y cambiar la rutina del mundo entero. Esta pandemia, que irrumpió de un momento a otro, hoy tiene frenado al fútbol internacional y a todos sus protagonistas. Este es el caso de Leicy Santos, quien es una de las futbolistas de nuestro país que más se han destacado en la presente temporada en el balompié europeo.

La cordobesa, de 23 años, llegó al Atlético de Madrid en agosto del año pasado siendo una de las figuras de la liga femenina de nuestro país y, desde su llegada, ha decretado con su talento vistiendo la camiseta del cuadro ‘colchonero’.

Sin embargo, como a todos, su panorama cambió completamente con la irrupción del coronavirus. Deberá permanecer en su hogar, en la capital española, país en donde ya hay casi 9 mil casos confirmados; y desde allí, compartió con GolCaracol.com cómo ha sobrellevado toda esta situación.

¿Cómo es su día a día en cuarentena?

“En este momento el club ha cancelado todo tipo de actividades. No vamos a entrenar, en un principio por las próximas dos semanas, por lo que ya nos mandaron trabajos individualizados para realizar en la casa y es lo que he hecho hasta ahora. Es una sensación maluca, pero hay que acatar las órdenes de las autoridades. Entonces por ahora no se puede salir, solo en casos excepcionales”.

¿Qué otras medidas ha tomado el club?

“El médico de equipo nos está escribiendo constantemente. Además de eso tenemos a disposición a todo el cuerpo médico del Atlético de Madrid y antes de entrar a cuarentena nos hicieron exámenes y todos los controles necesarios para ver si teníamos algún síntoma”.

¿Pensó en algún momento devolverse al país?

“Hay muchas personas que vinieron de Colombia a estudiar y se encontraron con esta situación, en ciudad como Madrid que es cara. Ante este difícil panorama es entendible que tomen la decisión de devolverse. A nosotras si nos toca quedarnos acá. Esto es un desierto. Es una situación compleja, sin poder salir, pero hay que saberla sobrellevar. Ojalá Colombia no llegue a ese punto y vivan lo que estamos pasando acá. España no es España. No hay movimiento, todo está parado”.

¿Hay restricciones para salir a las calles?

Desde ayer no se puede salir con normalidad. Solo para lo estrictamente necesario. Hacer mercado, ir a la farmacia o al hospital. De hecho, si sales sin permiso la Policía te puede multar. Esto es algo bastante triste e incómodo porque está en juego tu salud y la de los demás. Por ahora son 15 días que no podemos salir de la casa, pero no sabemos hasta cuándo irá esta medida

¿Qué le dice su familia, ha hablado con ellos?

“Ahora como tengo un montón de tiempo libre, ya habló mucho más con mi familia y amigos. Todos aquí estamos a la expectativa de saber qué va a pasar y básicamente es una manera de también entretenerse. Es un momento para encontrarte con uno misma y darse cuenta de que el mundo ante este tipo de situaciones, algo positivo deberá traer”.