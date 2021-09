Leicy Santos: "Luché y sacrifiqué mucho para estar acá; quiero ser campeona con Atlético de Madrid"

Campeona de la Liga colombiana 2017 y de la Supercopa de España 2021, medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2013 y en los Juegos Panamericanos 2019, figura de la Selección Colombia y mucho más. Todo esto ha conseguido Leicy Santos, a sus 25 años.

Y es que, sin lugar a dudas, es una de las grandes pioneras del fútbol femenino en nuestro país, abriéndole las puertas a cada una de las generaciones venideras. No en vano, es considerada por muchas jugadoras como referente, ídola y ejemplo a seguir.

Con constancia, esfuerzos, sacrificios, profesionalismo, humildad, entrega y amor por lo que hace, se ha hecho un lugar en el mundo, llegando a uno de los mejores clubes de España como Atlético de Madrid, donde, tras dos temporadas, se ganó el respeto de muchos.

Sus goles y asistencias han cautivado a millones, hasta el punto de ser la elegida para portar el histórico número '10' en este 2021/22, una responsabilidad que termina siendo una motivación para seguir cumpliendo sus objetivos y escribir más páginas doradas.

Por eso, para conocer más de cara a esta nueva temporada que empieza, en Gol Caracol hablamos con Leicy Santos, quien expuso sus objetivos, reveló varias vivencias personales, hizo alusión a temas extradeportivos y no dejó de lado la Selección Colombia, uno de sus grandes amores.

¿Cómo estuvo la pretemporada?

"Muy bien. Con muchas ganas. Aunque se fueron varias jugadoras, las que llegaron tienen demasiada ilusión. Entrenamos fuerte, duro y con mucho trabajo físico-táctico. Además, tenemos nuevo entrenador, quien le ha implementado varias cosas nuevas al equipo"

¿Cuáles cambios ha experimentado con este técnico?

"En lo individual, se me pide lo mismo, que tenga equilibrio, salida de balón y llegue al borde de área a finalizar las jugadas. Ahora, en lo colectivo, sí ha habido una que otra variante, con otros esquemas que se irán viendo y analizando para ver cuál se nos da mejor"

Para esta temporada, portará la '10', ¿Qué significa?

"Quienes me conocen, sabe que me identifico con ese número. Más allá de lo que simboliza, es una representación para mí, de lo que creo. El '10' me ha marcado desde pequeña. Eso sí, más allá del número, mi compromiso seguirá siendo el mismo y así lo entiendo"

Pero, ¿es un poco más de 'peso' llevarlo en la espalda?

"Claro, no voy a desconocer que es una responsabilidad, pero también significa es producto del trabajo que he hecho estos dos años. El club me retribuye ese compromiso y trabajo. Es sinónimo de motivación, de querer hacer las cosas bien, mejor y aportar al equipo"

Ya que habló de los dos años que lleva en el club, ¿Cómo ha sido la experiencia?

"Positiva. Mis compañeras ya me conocen. Con la mayoría he compartido estas temporadas y saben quién soy. Siempre estoy llena de dedicación y responsabilidad. Además, entienden lo que puedo aportar en lo individual, lo colectivo y afuera del terreno de juego"

¿Qué le han dicho sus compañeras y su familia tras este gran paso?

"Esa relación que tengo con mis compañeras es bonita porque ya saben cómo veo la vida, que es de manera alegre. Por parte de las personas más cercanas saben que siempre quiero más, busco sobrepasar las metas y dar lo mejor de mí con el fin de cumplir estos objetivos"

Entre esos objetivos y entrando en lo extrafutbolístico, ¿Cómo va su emprendimiento con los cacahuates?

"Para mí, no hay mayor satisfacción que entregarles los productos a mis compañeras y que les encanten. Yo lo subo a redes y ellas me piden que les de y les traiga de Colombia. Yo me comprometo, pero no es fácil traer tantas. Solo quiero que las prueben y me den sus opiniones"

Por lo que hemos visto en redes sociales, son un 'hit'...

"(Risas) Sí, a todas las encanta y se mueren por las mantequillas. Les gusta mucho, me lo hacen saber y además, me transmiten mucho apoyo. Además, se debe resaltar algo y es que, en España, ese nicho aún no lo han explotado entonces más ha pegado"

Recién dijo que "siempre quiere más", ¿Cuál es su 'techo'?

"Es una gran pregunta (risas). En este momento, sé que no he llegado y aún tengo muchas metas por cumplir. Faltan cosas por soñar. Tengo que trabajar para lograrlo a nivel deportivo y profesional. Por ahora, no sé cuál techo tengo, solo sé que voy en el día a día, dándolo todo"

Pero, ¿es consciente de todo lo conseguido hasta ahora?

"Sé que estoy haciendo un proceso bonito porque la vida me ha retribuido todo ese trabajo que he hecho en mi vida. Siempre he sido yo misma y con mi esencia. Soy una persona que trabajó, luchó, se esforzó, se sacrificó y ahora, se dedica a disfrutar de lo que la vida le da"

¿Cómo ha sido asumir la responsabilidad de ser referente?

"El hecho de uno marcar caminos en el deporte y en la vida, te lleva a tener una responsabilidad como ejemplo para otros. Al final, todos queremos seguir a alguien y ser como ellos. Ahora, entiendo que puedo ser parte de ese grupo. Espero que como yo, haya más jugadoras de mi país que se conviertan en ídolas. Eso es lo más lindo"

¿Esperaba alcanzar todo lo que ha hecho, con tan solo 25 años?

"Siendo sincera, no (risas). Todo era una apuesta. Así como pudo salir bien, que por fortuna así ha sido, pudo salir mal. Mi familia y yo, nos la jugamos. Eso sí, siempre tuve en mi cabeza lo que quería. Hice esfuerzos adicionales comparado con el resto para estar donde estoy"

¿Qué tipo de "esfuerzos"?

"Muchos. Empezando por los familiares y personales. Estar donde estoy es resultado de haber dicho 'no' a muchas cosas. De hecho, me he perdido momentos de la familia muy importantes. Sin embargo, sé que todo eso que hice fue con el fin de cumplir los sueños que me tracé"

¿Esos sacrificios influyeron en su crecimiento personal?

"En la vida, todo tiene un propósito. Sé que las alegrías y dificultades que viví aportaron, desde que empecé en mi pueblo San Sebastián, luego pasé a jugar al Lorica, después a Bogotá, en fin, cada paso y experiencia, me llevó a ser quien soy. Además, uno lo valora. Se debe vivir en el presente y en el ahora"

¿Todas esas vivencias, la llevaron a donar el 1% de su sueldo?

"Porque entendí que en el deporte, generalmente, cuando uno está activo, solo piensa en uno. No obstante, supe que hay gente que necesita apoyo. Lo que busco con ese 1%, es que llegue a esas personas soñadoras y que desean ser y construir algo en su vida. Encontrar ese propósito es lo más lindo"

Regresando a lo futbolístico, ¿Cómo ven a la jugadora colombiana en España?

"Dicen que es una jugadora técnica, que le gusta la pelota, trabajadora y con mucho potencial. Me alegra que la gente de acá ya vea a las futbolistas colombianas, siga la liga nacional y me pregunte por futuras estrellas que puede haber en la liga de nuestro país"

¿Cuáles son los objetivos grupales en el Atlético de Madrid?

"Volver a entrar a puestos de Champions. Luego, encontrar la regularidad que, tal vez, no tuvimos en la pasada temporada y ganar títulos. Queremos ser campeonas de la Liga, Copa de la Reina o la Superliga . Tenemos plantilla para hacerlo. Hay que jugar con mucha responsabilidad y trabajo. La competencia es pareja"

¿Y a nivel individual?

"Seguir consolidándome en el equipo, jugando la mayoría de los partidos, estar físicamente bien y hacer más goles o más asistencias de las que he conseguido. Por último, levantar un título con el equipo. Creo que, al final, todo se resumen en ser campeona"

Barcelona es, tal vez, el equipo más poderoso en España. ¿Cuál es la diferencia con ellos?

"Son procesos. Barcelona lleva cuatro años consolidando su estructura de fútbol femenino y creando una filosofía. En algún momento, eso da frutos y los resultados se ven. Ellos son un ejemplo a seguir por la manera como hacen las cosas. Atlético de Madrid tiene todas las instalaciones y una plantilla increíble para pelear"

Entre esos objetivos, ¿La Selección Colombia...?

"Me muero por ir. Representar a mi país es lo que más quiero. Además, empezar el proceso para la Copa América. Me siento en deuda con la Selección Colombia por no haber estado en los Juegos Olímpicos pasados y en el anterior Mundial. Siempre quiero estar y vestir esa camiseta"