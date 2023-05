Lens, con Deiver Machado, derrotó 2-1 a Marsella y se puso segundo en la Liga de Francia

El Lens venció el sábado en su estadio 2-1 al Marsella para auparse al segundo puesto de la Ligue 1 en detrimento de su rival, durante la 34ª jornada de campeonato francés. El lateral izquierdo colombiano Deiver Machado fue titular y estuvo hasta el minuto 57.

El marfileño Seko Fofana (minuto 42) y el belga Lois Openda (60) decantaron el partido hacia el equipo norteño, si bien Dimitri Payet recortó en los minutos finales (88). Este encuentro era un duelo importantísimo en la lucha por intentar atrapar al líder París Saint-Germain y, sobre todo, por garantizar la clasificación a Liga de Campeones la próxima temporada.

"Es magnífico, no tengo palabras. Todo es simplemente merecido, pero quedan cuatro partidos para ir lo más alto posible", declaró a las cámaras de Canal+ el guardameta del Lens Brice Samba. "Visto lo que estamos mostrando desde el inicio de la temporada, no es suerte".

Los marselleses creyeron haberse adelantado en el marcador con un temprano tanto del chileno Alexis Sánchez (8), pero tras la intervención de la asistencia de vídeo (VAR), el gol fue anulado.

"Arrancamos muy bien, creando ocasiones. Ese gol anulado nos ha dado un golpe en la nuca", lamentó Jonathan Clauss, defensa del Marsella.

Su entrenador, Igor Tudor, estimó que el tanto debía haber subido al marcador: "Alexis me dijo que era gol y yo le creo. He visto el vídeo y no veo falta. Desgraciadamente, hemos perdido".

Fofana avisó una primera vez con un potente disparo que se estrelló en el palo derecho de la portería defendida por el español Pau López (22). Minutos después, recogió un balón en la frontal del área y golpeó a portería para adelantar a los locales en el estadio Bollaert-Delelis.

La marea amarilla y roja volvió a rugir cuando, ya en la segunda parte, Openda remató de cabeza en el segundo palo un centro botado por el polaco Przemyslaw Frankowski para poner el 2-0 y dejar el partido prácticamente sentenciado. En los minutos finales, Payet recuperó un balón en el punto de penal del área rival y no perdonó pero fue ya demasiado tarde (88) para que el equipo reaccionara.

- Lens como mínimo a Europa League -

El Lens se coloca 2º con 72 puntos, tres menos que el París SG, que visita el domingo al Troyes. El Marsella se queda con 70 puntos, prácticamente descolgado de la lucha por el título y deberá ahora confiar en un error del equipo norteño para recuperar la segunda posición.

En Francia, únicamente los dos primeros clasificados en el campeonato se clasifican directamente a la fase de grupos de la Liga de Campeones, mientras que el tercer equipo queda relegado a una fase previa.

En el resto de partidos de la jornada, Lille (5º) y Rennes (6º), separados por tres puntos e inmersos en la lucha por clasificar a Europa League y Conference League, perdieron en sus visitas a Reims (1-0) y Niza (2-1), respectivamente.

Estos resultados garantizan matemáticamente que el Lens, como mínimo, estará presente en la próxima edición de Europa League, volviendo a la escena continental 16 años después. Su última participación en competición europea fue en 2007, cuando cayó eliminado en la fase previa de la Copa de la UEFA.

El domingo se juegan los otros partidos de la jornada, en los que el París Saint-Germain tratará de acercarse al título y apagar el incendio por la suspensión a Messi con una victoria en Troyes mientras que el Mónaco obligado a vencer en casa del ya descendido Troyes para mantenerse en la lucha por el podio.