Lens reveló la lista para la Champions League: Deiver Machado sí, pero Óscar Cortés quedó por fuera

La Champions League en su edición 2023/2024 comenzará la próxima semana en su fase de grupos y allí se espera la presencia de futbolistas colombianos con sus respectivos equipos. Uno de los clubes que tendrá intregrantes 'tricolores' será el Lens, de Francia, que tiene en su plantilla a Deiver Machado y Óscar Cortés. Lo cierto es que 'les sang et or' reveló la lista de los deportistas inscritos para el máximo torneo de clubes de Europa, pero las noticias no fueron del todo buenas para los 'cafeteros'.

Recordemos que el Lens integra el grupo B de la presente edición de la Champions junto al Sevilla, de España, el Arsenal inglés y, el PSV Eindhoven , de Países Bajos. En conferencia de prensa este jueves, Franck Haise, director técnico del Lens, reveló que el exMillonarios Óscar Cortés se quedó por fuera del listado de 25 seleccionados; en cuanto a Deiver Machado, sí fue inscrito para el campeonato.

"Para la lista del Lens para la Champions debemos incluir a 25 jugadores, cuatro de los cuales se formaron en el club. Por lo tanto, tuvimos que excluir a dos jugadores. Spierings (quien regresó al Toulouse), que era lógico. Además, ofensivamente tenemos mucha competencia y tomé la decisión de dejar por fuera a Cortés. Si pudiera poner 26 jugadores, hubiera puesto a Óscar", dijo el estratega del Lens, que en la actualidad se ubica en la casilla 17 de la Ligue 1 con 1 punto tras custro juegos disputados.

Arqueros: Jean-Louis Leca, Brice Samba y Yannick Pandor.

Defensas: Rubén Aguilar, Deiver Machado, Kevin Danso, Facundo Medina, Faitout Maouassa, Massadio Haïdara, Jonathan Gradit, Abdukodir Khusanov y Przemysław Frankowski.

Centrocampistas: Salis Abdul Samed, David Costa, Andy Diouf, Neil El Aynaoui, Nampalys Mendy, Adrien Thomasson y Fode Sylla.

Delanteros: Florian Sotoca, Sepe Wahi, Angelo Fulgini, Wesley Said, Morgan Guilavogui y Ayanda Sishuba.