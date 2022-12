Leonardo Jardim elogió a Falcao García, en medio del conflicto: “Él es un gran profesional”

El entrenador del Mónaco habló en rueda de prensa previo al juego contra Nimes, por la tercera fecha de la Ligue One de Francia, y uno de los temas de conversación fue ‘El Tigre’.

La situación que Falcao García tiene con el club monegasco es complicada . El colombiano no juega y por ahora su salida al Galatasaray está en veremos; sin embargo, Leonardo Jardim se refirió con respeto cuando los periodistas pusieron el tema sobre la mesa.

"Él es un gran profesional. No me gusta escuchar que un jugador no juega porque no está motivado, pero no me gustan los que critican a un futbolista”, dijo el entrenador portugués sobre el que ha sido capitán del equipo del Principado.

Y es que García Zárate, según el reporte de lesiones del Mónaco de este viernes apenas está volviendo a entrenar .

Sobre la dolencia, el estratega señaló: "si no juega, es porque está herido. Ayer estuve con él después del entrenamiento, corrió, pero todavía tiene dolor en el pie, por eso no juega e incluso si quiere irse, estoy seguro de que cuando pueda jugar, estará motivado"

Por ahora, el futuro del samario es incierto, aún no hay pronunciamiento oficial de ninguna de las partes. Eso sí, se espera que en el trascurso del día haya acuerdo entre el club francés y el jugador.

