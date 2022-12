Leonel Álvarez, confirmado como nuevo técnico de Cerro Porteño

El antioqueño llegó a Paraguay el pasado viernes y finiquitó su vinculación con el club.

Luego de que Álvarez arribara a Paraguay, se alcanzó a decir que el DT no habría arreglado su vinculación con Cerro, y que inclusive los términos del contrato no habrían dejado satisfechas a las partes, por lo que el negocio no se haría.

Sin embargo, este lunes el conjunto paraguayo anunció al antioqueño como su nuevo timonel.

Álvarez toma las riendas del equipo que estaba siendo dirigido por el uruguayo Gustavo Matosas.

¡Bienvenido Leonel! Dejale tu mensaje de aliento usando el #BienvenidoProfeAlvarez ¡Vamos Ciclón! ❤️💙 pic.twitter.com/JNjPuW9es8 — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) July 3, 2017

