Linda Caicedo avisa al Chelsea: "Vamos a poner sus desventajas a nuestro favor y esperamos goles"

Real Madrid femenino buscará obtener su primera victoria en la Champions League , competición en la que solo han logrado un punto de 12 posibles. Para ello, buscarán tener a Linda Caicedo entre sus líneas, jugadora que se terminó por perder la mayor parte de la fase de grupos, por lo que no pudo ayudar a su equipo en busca de la clasificación a los cuartos de final.

De hecho, la propia Caicedo pudo hablar en rueda de prensa respecto a lo que será el encuentro contra Chelsea, equipo con el que se enfrentarán el próximo miércoles 24 de enero, partido del que aseguró que será complicado. “Va a ser un partido difícil y sabemos de la grandeza que tiene el Chelsea y sus jugadoras. Esperamos hacerlo de la mejor manera e irnos con buenas sensaciones", comentó la destacada futbolista.

Por otro lado, aseguró que ya viene siendo hora de obtener una victoria, pues el equipo ha trabajado para conseguirla, pese a ya no tener opciones para avanzar a la siguiente fase de la Champions League femenina. "Nos lo merecemos, queremos llenar nuestra confianza y hacer un buen partido. Va a ser un gran escenario entre dos equipos que dominan el fútbol. Hay que ir allí a disfrutar y hacerlo de la mejor manera”, muy enfática y firme dejó en claro Caicedo.

No obstante, aseguró que las derrotas sufridas anteriormente son parte también del aprendizaje del mañana y que basado en ellas buscaran mejorar para dar lo mejor de si en el siguiente encuentro. “El equipo es consciente de que de las derrotas se aprende. Seguiremos en más partidos y más competiciones. Somos conscientes de lo que viene por delante”, optimista respecto al futuro dejó saber Linda Caicedo.

Por último, avisó al Chelsea al declarar abiertamente que se ha venido analizando el estilo de juego de las 'blues', a las que esperan derrotar para llevarse una sólida victoria. “Hemos analizado al Chelsea y el partido de la primera vuelta. Intentaremos poner sus desventajas a nuestro favor. Esperamos hacer goles y disfrutar del juego. Tenemos que generar peligro con constantes llegadas. Cuando tengamos una opción, hay que ser claras”, de esta manera terminó su intervención la futbolista colombiana.

Linda Caicedo y un presente más que importante

Linda Caicedo hizo presencia en los Premios The Best. Foto: Twitter de la @fifaworldcup_es.

Recientemente, Linda Caicedo ha estado en boca de varios, pues la colombiana ha estado nominada a mejor jugadora del mundo en dos distintos galardones de gran renombre: los FIFA The Best y los Globe Soccer Awards.

