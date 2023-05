Linda Caicedo fue centro de elogios, previo a la gran final de la Copa de la Reina

Desde la llegada de Linda Caicedo al Real Madrid femenino el impacto positivo dentro del conjunto ‘merengue’ ha sido evidente, no solo por su gran potencial de cara al arco contrario, sino que también por su desequilibrio, ensamble y gran entendimiento futbolístico con el equipo en cancha, es por eso que su presencia este sábado en la gran final de la copa de la Reina contra Atlético de Madrid será fundamental, así como lo afirmó su mismo entrenador, Alberto Toril.

Presente en el 0-4 contra Osasuna por las semifinales de la competencia, instancia a la que llegaron justamente con una anotación suya en el tiempo de prórroga con el que vencieron 1-2 a Villarreal, ahora la delantera colombiana buscará ser protagonista en la final contra las ‘colchoneras’, que no contarán con Leicy Santos por lesión.

Además de eso, los números de Linda Caicedo hasta ahora respaldan a la ‘cafetera’, quien ya completa doce encuentros (diez en Liga y dos en Copa), de esos ha sido titular en nueve, lleva tres goles y cuatro asistencias con la camisa de Real Madrid, actualmente dirigido por el entrenador Alberto Toril, quien habló de la vallecaucana previo al juego por Copa de la Reina.

“Creo que Linda es una jugadora muy joven que está en proceso de mejora, pero ya con unas condiciones muy importantes en el fútbol. Su adaptación ha sido muy buena, con 18 años es una jugadora importante en nuestro equipo”, indicó el estratega español.

Además de eso, también destacó las cualidades de Caicedo en cancha en materia técnica y táctica: “Es muy desequilibrante, puede aportar en cualquier zona del campo. Con nosotros aporta más en la parte izquierda, pero puede centrar la posición, también lo ha hecho por derecha. Es una jugadora que nos da ese punto de talento arriba que los equipos necesitan para ganar partidos”.

Sin embargo, el ‘merengue’ no sería el único que se refirió a la colombiana, pues, el director técnico de Atlético de Madrid, Manolo Cano, también puso el nombre ce la ‘cafetera’ en la rueda de prensa, previo al crucial duelo: "Un equipo no es solo una jugadora, tienes que hacer el trabajo colectivo, basarte en las ayudas y manejar bien el balón. No nos centramos en una jugadora en concreto, sabiendo que Linda ha estado de menos a más y ha tenido un rendimiento muy bueno, pero es una final y nos centramos en lo colectivo, queremos hacerles daño como equipo".

Cabe resaltar que, de ganar contra las ‘colchoneras este sábado en la final de la Copa de la Reina, Real Madrid femenino coronaría su primer título en toda la historia, junto al de Linda en el ‘Viejo Continente’.