Linda Caicedo, James Rodríguez, Fredy Rincón y Edwin Congo, cuota de Colombia en Real Madrid

Hace pocos minutos, con un par de videos y con algunas fotografías luciendo su nueva indumentaria, Linda Caicedo fue anunciada como nueva jugadora de Real Madrid, en una transferencia histórica para el fútbol femenino de nuestro país, que ha ido en una ola de crecimiento en el tiempo más reciente. La talentosa delantera, de 18 años, da un paso importante en su carrera deportiva, que hasta ahora registraba pasos por clubes nacionales como América y Deportivo Cali.

La llegada de Caicedo se suma a la de otros jugadores de gran trascendencia en Colombia que también hicieron parte del Real Madrid, como fueron los casos de James Rodríguez, Fredy Eusebio Rincón y Edwin Congo.

En ese orden de ideas, el primer jugador natural de estas tierras que fue transferido a las huestes de los 'merengues' fue Rincón, quien falleció el 13 de abril de 2022 tras un accidente de tránsito y que llegó a las filas del blanco de España en la temporada de 1995, cuando el entrenador del club era el argentino Jorge Valdano.

El nacido en la ciudad de Buenaventura arribó a Real Madrid proveniente de Nápoles, de la Serie A del fútbol italiano, precedido por sus buenas presentaciones y su hoja de vida de mundialista con la Selección Colombia. Al revisar las estadísticas hay que apuntar que Rincón Valencia jugó 21 partidos, entre Liga y Supercopa de España, Copa del Rey y Champions League.

Posteriormente, en una sorpresiva operación, Edwin Congo pasó en el verano de 1999 desde Once Caldas a Real Madrid, pero a pesar de esto, nunca llegó a vestirse con la camiseta de los 'merengues' porque se fue a préstamo a otros clubes europeos. En 2001-2002 fue inscrito por el famoso cuadro español, pero no logró sumar minutos. Lo más particular del delantero bogotano fue que la negociación se dio por recomendación de un hincha a Lorenzo Sanz, presidente del Real en ese entonces.

Ya en 2014, luego de un brillante Mundial de Brasil con la Selección Colombia siendo goleador, James Rodríguez fue anunciado con bombos y platillos por Real Madrid. Precisamente esa temporada de 2014-2015 fue la mejor y los números así lo confirman: jugó 45 partidos y logró 17 anotaciones, con Carlo Ancelotti como entrenador. En su primera etapa el '10' estuvo hasta 2017, cuando fue cedido a Bayern Múnich, de Alemania. Lugo para 2019-2020, James regresó y cerró su ciclo en el club más mediático y famoso del planeta con un registro de 125 partidos jugados, marcó 37 goles y dio 42 asistencias. Además se eso, sumó 9 títulos así: dos Ligas, una Supercopa de España, dos Champions League, dos Supercopas de la UEFA y dos Mundiales de Clubes.

Con ese historial, ahora le llegó el turno a Linda Caicedo de escribir su propia historia, de confirmar la calidad, picardía, talento y olfato goleador en el fútbol de España y en un Real Madrid siempre tiene puestos todos los focos de los medios, de sus hinchas y ahora de Colombia entera que tiene a la joven futbolista entre sus preferencias.