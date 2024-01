Linda Caicedo quedó segunda en la votación a mejor futbolista, en los The Best: ¡qué orgullo!

Los Premios The Best terminaron hace pocos minutos, pero en redes sociales se convirtió en tendencia Linda Caicedo ya que en la votación a la mejor futbolista femenina, no ganó pero sorprendió al quedar en el segundo puesto, no muy lejos de la ganadora que fue Aitana Bonmatí.

La española del Barcelona, quedó con 52 votos, y luego la colombiana con 40, y cerró el podio Jennifer Hermoso, con 36.

De esa manera, Linda Caicedo sigue recogiendo galardones a nivel internacional y siendo reconocida entre las más importantes futbolistas del planeta.

Así quedaron las votaciones del premio a mejor futbolista en los The Best:

🇨🇴 LINDA CAICEDO FUE SEGUNDA



👏🏼Aunque no se quedó con #TheBest, Linda Caicedo fue segunda en los votos para ganar el premio.



¡Tuvo 40! pic.twitter.com/tnx284O6cF — ESPN Colombia (@ESPNColombia) January 15, 2024

Publicidad

Aitana, que se impuso este lunes en las votaciones a Jennifer Hermoso y Linda Caicedo, es la primera persona en la historia en ganar todos los premios en todos los torneos que ha jugado.

"Hace dos semanas cuando acababa el 2023 me entró cierta nostalgia, ha sido un año excepcional y único, que recordaré toda la vida. Empezar 2024 recogiendo este premio es un orgullo, pero se lo debo a los equipos a los que he pertenecido. Sin vosotras no estaría aquí ni sería la jugadora que soy hoy en día. Estoy encantada de pertenecer a una generación de personas que está cambiando las reglas del juego y del mundo", apuntó Aitana en el discurso de ganadora.

La futbolista del Barcelona también estuvo presente en el once ideal de la FIFA, junto a Olga Carmona del Real Madrid, siendo las dos únicas españolas en este premio. El once estuvo compuesto por Mary Earps, en portería, Carmona, Lucy Bronze y Alex Greenwood, en portería; Keira Walsh, Alessia Russo y Lauren James, en el centro del campo, y Aitana, Ella Toone, Alex Morgan y Sam Kerr, en ataque. Ni Jennifer Hermoso, ni Linda Caicedo, pese a estar nominadas en el premio a mejor jugadora, entraron en el once.

Linda Caicedo hizo presencia en los Premios The Best. Foto: Twitter de la @fifaworldcup_es.

Publicidad

-Linda Caicedo, la sorpresa-

A pesar de que Jennifer Hermoso ganó el Mundial con España, en Australia y Nueva Zelanda 2023, la colombiana Linda Caicedo recibió más votos que ella, cuatro más específicamente.

Por la nacida en Villa Gorgona votaron once capitanas, once entrenadoras, siete periodistas y once fans. La vallecaucana quedó a doce de Aitana Bonmatí.

La Federación Colombiana de Fútbol destacó a Linda Caicedo por todos los premios y reconocimiento que ha recibido:

Este es el onceavo reconocimiento que recibe la figura colombiana, pues Linda ya guarda en su corto recorrido como profesional distinciones como:

Publicidad