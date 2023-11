Linda Caicedo sigue sumando de a tres con Real Madrid femenino: 0-1 frente al Eibar, por la Liga F

Correspondiente a la séptima jornada de la Liga F de España, Real Madrid femenino hizo valer su potencial futbolístico contra Eibar y las venció por 01 este sábado, en condición de visitante. Cabe destacar que la colombiana Linda Caicedo fue inicialista en el cuadro ’merengue’.

Y es que, después de una increíble semana en la que fue incluida dentro de las mejores diez futbolistas de todo el mundo, conoció a Lionel Messi y compartió con algunos de los más reconocidos futbolistas del Real Madrid masculino en la gala del Balón de Oro 2023, la vallecaucana pasó la página y se centró en lo que sería este juego.

Justamente, la primera llegada clara de gol pasó por los pies de Linda Caicedo, quien a los cinco minutos del compromiso sacó a relucir su gran categoría y calidad, quedando frente al arco en un mano a mano con la golera rival. frente a ese panorama, la colombiano muy lúcida decidió picarle el balón con clase, pero al final la pelota pasó muy cerca y no pudo ser gol.

Con el pasar de los minutos, la ‘cafetera’ se vio mucho más comprometida y limitada en el Real Madrid, debido a la gran densidad que el Eibar propuso dentro del centro del campo. Esto no permitió que las ‘merengues’ pudieran desenvolver su juego a plenitud y como una de las sacrificadas, Linda Caicedo no se vio tan activa.

Publicidad

Ya en el complemento, las blancas siguieron buscando el gol que les diera los tres puntos, no obstante, al frente se les plantó un equipo que no dio muchos espacios y sin muchas posibilidades ofensivas, tanto la colombiana como el resto de estrellas del equipo no destacaron tanto como se esperaba.

Eibar vs Real Madrid femenino, por Liga F de España Foto: Real Madrid

El juego se mostró tan complejo para el Real Madrid femenino, que no fue hasta los 73 minutos que Signe Bruun encontró la apertura del marcador en una jugada con buena definición. Junto a Linda Caicedo, las ‘merengues’ se abrazaron para celebrar la anotación.

En su intención de encontrar la igualdad y rescatar, aunque sea un punto, Eibar se fue con todo al final del compromiso, pero la falta de efectividad le costó en el último cuarto de cancha, de todas maneras, el cuadro local puso en aprietos a un Real Madrid que al final se llevó la victoria por 0-1.

Publicidad

Linda Caicedo fue sustituida a los 92 minutos por Freja Olofsson.