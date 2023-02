Linda Caicedo: "Tengo mucha ilusión de estar en un club tan grande como el Real Madrid"

Linda Caicedo es la noticia del viernes en el fútbol internacional, tras confirmarse su fichaje por el Real Madrid, de España , tras sus pasos por el América y el Deportivo Cali, en Colombia.

Pero los hinchas del elenco español y los amantes al talento de la joven jugadora vallecaucana, no son los únicos emocionados. Ella se mostró contenta por dar este paso en su carrera.

"Desde los cinco años empezó ese sueño y esa aventura del fútbol. Empecé jugando con hombres en la fundación 'Real Juanchito'. Siempre fue mi sueño poder salir al exterior y hoy por hoy estar acá en el Real Madrid es algo increíble, es algo que no tiene nombre y espero poner orgullosa a mi familia y a todos los que estén al rededor mío. Es vida, alegría, pasión, el poder hacer lo que tanto me gusta y lo que realmente me hace feliz", afirmó de entrada en declaraciones para el club 'merengue'.

Seguido a eso, Caicedo se refirió a que las buenas actuaciones con la Selección Colombia prejuvenil, juvenil y la absoluta la han llevado a tener el reconocimiento internacional, y que hizo que un club como el Real Madrid se fijara en ella.

Publicidad

"Siempre ha sido un sueño poder representar a mi país, a mis selecciones; el año pasado fue increíble en la Sub-17, Sub-20 y la mayores, y como te digo todo esto me llevo a hoy por hoy estar en el Real Madrid. Tengo mucha ilusión de estar acá en un club tan grande como lo es el Real Madrid y con muchas expectativas de hacer las cosas bien", aseveró.

Acá más declaraciones de Linda Caicedo:

*Siempre le interesó el proyecto Real Madrid

“Fue muy lindo poder hablar con todos ellos, la idea que tenían, el proyecto, las jugadoras que tienen y todo lo que quieren lograr. Entonces que me tengan en cuenta en todo fue de mucha alegría y de mucho orgullo. Espero ponerlos a todos orgullosos y que esto valga la pena".

*Una gran responsabilidad

“Es un equipo ganador, literalmente lo ha ganado todo. Estar aquí te hace grande, y te hace crecer mucho, es un cargo impresionante lo que se debe hacer. Con mi talento siento que me van a ayudar mucho en ese crecimiento personal y lo que quiero hacer. Vengo a aprender un nuevo juego y que ellas me tengan en cuenta y vean mi potencial como algo positivo”.

Publicidad

*Adaptarse a un nuevo estilo de juego

“Es fútbol europeo, tiene jugadoras muy importantes, voy a crecer muchísimo al lado de ellas y espero poder adaptarme al juego que tienen, a la idea y poder hacer cosas importantes con el club".

*Los objetivos con Real Madrid

"Quiero quedarme aquí, hacer muchas cosas grandes, hacer respetar el club, que es un equipo ganador. Quiero conseguir cosas lindas e inolvidables, será increíble estar acá y poder aprender”.