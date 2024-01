Linda Caicedo, titular en el triunfo agónico 2-1 del Real Madrid femenino vs. Madrid FC

Este domingo 7 de enero Real Madrid femenino enfrentó su primer duelo en el 2024, por la Liga F de España. Allí, la colombiana Linda Caicedo estuvo en el triunfo de su equipo 2-1 contra el Madrid FC y se puso de nuevo cerca del líder FC Barcelona, como sucedió unos meses atrás.

Linda Caicedo , quien cerró un 2023 con reconocidas distinciones por sus actuaciones en el terreno de juego, tanto con el Real Madrid femenino como con la Selección Colombia femenina, quiso empezar este 2024 con el 'pie derecho' y seguir complaciendo a sus seguidores con su buen fútbol.

Así las cosas, en el primer tiempo la vallecaucana si bien tuvo en repetidas ocasiones el balón y varios intentos de ataque por la banda, en el último tramo de la cancha no logró conectar de buena manera con sus compañeras y por momentos se le vio imprecisa en los pases. No obstante, eso no impidió para que siguiera persistiendo y alentara a sus colegas a ir adelante por el marcador.

Pero en los minutos finales del primer tramo del compromiso, una de las futbolistas más destacadas del balompié mundial recibió una fuerte falta de una rival del Madrid FC que la dejó por algunos segundos tendida en el terreno de juego con muestras claras de dolor; sin embargo, la colombiana se pudo recomponer y aunque mostró molestias al caminar eso no le impidió seguir en el partido.

Publicidad

Segundo tiempo

Ya en la segunda parte del compromiso, Real Madrid femenino salió con más fuerza y con el deseo de no solo anotar un tanto, sino de llevarse los tres puntos que le mejorara su lugar en el rentado local.

Y pese a que las 'merengues' tuvieron múltiples oportunidades para abrir el marcador y llevarse los tres puntos, Real Madrid femenino vio cómo su arco cayó por minutos, antes que se acabara el compromiso.

Publicidad

Todo sucedió cuando Real Madrid femenino se alistaba para un contraataque y Linda Caicedo perdió el balón justo en un lugar donde no tenía el respaldo de alguna de sus compañeras; ahí las futbolistas del Madrid FC aprovecharon el error de la 'colombiana' y marcaron el 1-0 por medio de Cristina Librán.

Pero aunque todo parecía que el partido quedaría así, el Real Madrid femenino sacó todo su poderío y le dio vuelta a un marcador que estaba dejando un trago 'amargo' entre las 'merengues'.

La igualdad llegó al minuto 90+ 5 en los pies de Ivana Andrés y el tanto del triunfo, posteriormente, apareció al minuto 90+9 gracias Caroline Møller.

Así el compromiso, Real Madrid femenino salvó tres puntos de 'oro' y por el momento está en la tercera casilla de la Liga F de España con 30 unidades. Su siguiente duelo será el sábado 13 enero por los octavos de final de la Copa de la Reina contra Real Betis F, a las 10:30 a.m. (hora de Colombia).