Linda Caicedo y Real Madrid padecieron, pero al final sacaron el 2-2 con Chelsea en Champions

Linda Caicedo y Real Madrid femenino tuvieron que batallar este miércoles en su estreno en la fase de grupos de la Champions League 2023/2024. Las 'merengues' recibieron en el estadio Alfredo Di Stéfano al Chelsea, que dominó en gran parte de las acciones. Misa Rodríguez, la arquera madridista, fue una de las figuras del juego. El partido del grupo D culminó 2-2; sin embargo, en los instantes finales le anularon un gol a los 'blues' por un supuesto fuera de lugar.

Olga Carmona fue la autora de los dos goles del Real Madrid, el último de penalti, al 79', pero la acción previo al cobro desde el punto blanco también fue algo discutida. Mientras que las anotaciones de la plantilla inglesa fueron anotadas por Niamh Charles, al minuto 41', y un cabezazo espléndido por parte de Sam Kerr.

¿Per cómo le fue a Linda Caicedo en el compromiso contra el Chelsea por la Champions League?

La delantera de nuestro país se situó por la banda izquierda y aunque con el correr de los minutos trató de pasearse por todo el frente del ataque; no obstante, por más que lo intentó en los 89 minutos que estuvo en el campo de juego del Alfredo Di Stéfano, Linda Caicedo no pudo desplegar el juego al que ha ido acostumbrando a los seguidores de la escuadra 'blanca'. Aunque no sólo le costó a ella, sino a su vez a todas las de la ofensiva de las dirigidas por Alberto Toril.

Linda Caicedo en calentamiento con el Real Madrid Foto: Real Madrid Fem

Linda propuso un poco en lo individual por la banda y trató de conectarse con Olga Carmona, una de las que más sobresalió en las locales ante el gran dominio del Chelsea femenino.

La también futbolista de la Selección Colombia no consiguió obtener la forma para crear peligro al pórtico custodiado por Ann-Katrin Berger debido a que Ashley Lawrence y Millie Bright no le quitaron el 'ojo de encima'; no la dejaron respirar.

En una acción pidió penalti, pero las zagueras del Chelsea supieron sacarle el balón limpiamente. Fue sustituida la minuto y en su lugar ingresó Hayley Rasso.

El resultado dejó tanto al Real Madrid femenino como al Chelsea con un punto en el grupo D en el que también están el Hachken y el París.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid femenino y Linda Caicedo?

Será este domingo 19 de noviembre contra el Barcelona, el gran clásico de la Liga F, a partir de las 6:00 de la mañana, hora de nuestro país.