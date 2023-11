Linda Caicedo y su cara a cara con Messi: "Ella estaba congelada, con lágrimas, no lo creía"

Linda Caicedo fue la representante de Colombia en la pasada gala del Balón de Oro 2023 en el Teatro de Châtelet, en París. La delantera oriunda de Villa Gorgona se llevó todos los flashes de las cámaras en el recinto, ya que fue muy bien acompañada por sus colegas del Real Madrid: Jude Bellingham y Vinícius Júnior.

La actual artillera de las 'merengues' también destacó por su vestimenta y las fotografías que compartió en sus redes sociales al final de la ceremonia, pero la que más impactó fue la que se tomó junto a Lionel Messi, el vencedor en el Balón de Oro masculino. El capitán de la Selección de Argentina se llevó su octavo premio. Para conocer un poco más de los detalles de cómo fue vivir la gala para Linda Caicedo, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con Cisco Terreros, su representante.

"Se vio espectacular, solamente la apoyamos, teníamos la intención de contar con un diseñador caleño, pero tuvimos que irnos con algo más sencillo, pero a esa 'tipa' todo lo que se ponga le queda bien", dijo de entrada Terreros a la mesa de periodistas cuando fue consultado por la 'pinta' que lució Linda en París.

En medio de la charla, el mánager de Linda Caicedo contó más detalles de cómo fue la escogencia del traje, el tema de los zapatos y el peinado que usó finalmente.

"Cuando empezaron a llegar todas la invitaciones, entre ellas (Linda y su novia) y yo empezamos a mandar ideas, pero Linda siempre dijo: 'que me gustaría tener un traje de tres piezas'. Había un traje blanco que ella le encantó, pero no alcanzamos a tenerlo, de pronto para más adelante. El tema de los zapatos sí fue idea de ella, estuvo viendo diferentes modelos, pero a ella le gustó ese blanco. Nunca la vemos expresarse en un nivel de estos, de galardones; siempre la vemos con el uniforme del Real Madrid o de la Selección Colombia, pero la vimos vestida completamente excelente", agregó Cisco Terreros.

Linda Caicedo, en la gala del Balón de Oro. Foto: AFP

Otras declaraciones de Cisco Terreros, representante de Linda Caicedo:

El noveno lugar en el Balón de Oro femenino

" Yo lo sabía ya hace semanas, pero lo único que puedo decir es que me llenó de orgullo y eso se lo expresaba a ella. Es una persona que le gusta ganar siempre, al principio lo sintió como: 'no gané', pero Linda Caicedo nos llena de orgullo, pero también de mucha responsabilidad; que esto apenas es el comienzo, que debe seguir progresando futbolística y mentalmente y esa responsabilidad la toma con humildad y respeto. Ella sigue con esa humildad".

Conocer a Lionel Messi, el gran ídolo de Linda Caicedo

"Algo que nunca olvidaré, ella estaba en la primera fila, en el centro del teatro. Cuando termina la ceremonia, al lado del Droga veo a Linda, inmediatamente veo que Messi y Linda estaban hablando. Cuando nos encontramos en el pasillo y por fin la toco, ella estaba completamente congelada, estaba como hielo. Yo también soy un fanático de fútbol, yo no sabía qué decir, y me dice: 'no lo puedo creer'; los ojos se le llenan de lágrimas, le di un abrazo y me mostró la foto que ya todos conocemos".

Las palabras que le dijo Lionel Messi a Linda Caicedo

"Te felicito por tus logros, eres una crack. Y yo le pregunté: 'qué le dijiste', y ella me dijo no me acuerdo".

Linda Caicedo junto a Vinícius y Jude Bellingham - Foto: Real Madrid Oficial

Jude Bellingham y Vinícis Júnior

"Se comunican y se inscriben por 'whapp'; esas relaciones la van a ayudar; si apenas tiene 18 años, qué va a pasar cuando tenga más edad. Estuvimos toda la tarde con 'Vini' y con Jude; tuvimos la oportunidad de relajarnos y compartir con ellos".

Un orgullo para Linda Caicedo estar en la gala del Balón de Oro

"Esto es una manera de representar a todo el país, a esas niñas que sueñan con ser profesionales; para ella era muy importante decir aquí está Colombia. Creo que la veremos allí muchos años más".