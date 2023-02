Linda Caicedo y sus grandes números que avalan su llegada a Real Madrid: goles y títulos por doquier

¿Qué más se puede decir de Linda Caicedo? Día a día, se terminan las palabras para describir lo que la joven jugadora ha conseguido. Con tan solo 18 años, hace tiempo dejó de ser promesa para convertirse en realidad y aún más con lo que se confirmó este viernes 24 de febrero, fecha que, de seguro, nunca olvidará: fue fichada por el 'todopoderoso' Real Madrid.

Por eso, si aún quedan dudas de su talento y magia en el terreno de juego, es momento de que mejor hablen los números y las estadísticas, esas que nunca mienten. En Gol Caracol y de la mano de SofaScore, les presentamos los registros que, hasta el momento, ha conseguido la joya del fútbol femenino nacional nacida en Candelaria, Valle del Cauca.

En total son 75 partidos, en los cuales ha marcado 38 goles, para un promedio de 0,51. Allí, ha conseguido dos títulos y ha recibido cuatro distinciones individuales, vistiendo las camisetas de América de Cali y Deportivo Cali, a nivel de clubes, y de la Selección Colombia. Una completa locura y que lo único que hace es confirmar la calidad de futbolista que es.

Números de Linda Caicedo a lo largo de su carrera Cortesía de SofaScore

Y es que cuando se ama lo que se hace, tienes talento, existe una gran pasión y motivación, y los objetivos están claros, no hay nada ni nadie que te detenga. No es casualidad que su nombre ya estuviera en boca de millones de personas, siendo pretendida no solo por el conjunto 'merengue', sino también por equipos como el Fútbol Club Barcelona y Chelsea.

Esta habilidosa jugadora ha enamorado a todos los amantes de este deporte, gracias a la magia que, partido tras partido, despliega en la cancha con su velocidad, gambeta, poderoso regate, cualidades que llamaron la atención, enloqueciendo a sus rivales, deslumbrado a sus compañeras y también le ha permitido conseguir importantes logros y distinciones.

Basta con traer a colación lo sucedido en el pasado Mundial Sub-17, donde siendo la capitana de 'la tricolor', nos guió a la primera final, en la historia de las selecciones Colombia, en un torneo FIFA. Justamente, es momento de presentar lo que ha alcanzado con el combinado patrio, puntualmente en los Mundiales Sub-17 y Sub-20 y en la Copa América de mayores.

En ese talante de campeonatos, donde se enfrentó a las mejores de las respectivas categorías del globo terráqueo, jugó 16 partidos, selló ocho anotaciones y brindó una asistencia. Asimismo y basado en esos datos, se concluyó que produce un tanto cada 152 minutos. Esto lo único que hace es seguir ampliando su historia, que pinta para ser leyenda.

Números de Linda Caicedo con la Selección Colombia Cortesía de SofaScore

En su corta carrera, ha conseguido infinidad de logros. En 2017, fue campeona y goleadora del campeonato nacional, con 15 tantos; un año después (2018), repitió la hazaña, venciendo a Antioquia, y acumulando ocho anotaciones; luego, en el 2019, alzó el título de la Liga colombiana femenina, con América de Cali, siendo la máxima artillera, con siete goles.

No conforme con ello, en 2021, volvió a colgarse la medalla de campeona, ahora, con Deportivo Cali, dando otro paso. Eso le permitió mostrarse ante el continente, en la Copa Libertadores. Recordemos que antes no lo había podido hacer, ya que solo se permiten jugadoras de 16 años en adelante. Eso llevó a que fuera convocada a la Selección Colombia Femenina.

Y el resto es historia. Distinciones, premios, aplausos, elogios, halagos, reconocimientos, en fin, Linda Caicedo no para de crecer y, de seguro, nos seguirá dando millones de alegrías. Por ahora, solo queda darle las gracias y seguir disfrutando de este prodigio.