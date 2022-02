Liverpool, con Luis Díaz en el banco de suplentes, ganó y sigue en la pelea: 0-1 sobre Burnley

Aunque la esperanza de ver, nuevamente, a Luis Díaz en cancha con Liverpool, estaba intacta, este domingo no se dio, en la victoria 0-1 sobre Burnley, por la fecha número 25 de la Premier League.

El delantero colombiano, quien debutó el domingo 6 de febrero, en el 3-1 contra Cardiff, por la cuarta ronda de la FA Cup, dando una asistencia, fue titular en el pasado duelo de liga, frente al Leicester.

Por eso, no se descartaba que, tal vez, repitiera en el once inicial o, por lo menos, fuera unas de las variantes a lo largo del compromiso. Sin embargo, no fue así y el director técnico Jurgen Klopp decidió otra cosa.

Con Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino, en el frente de ataque, los 'reds' impusieron condiciones en el estadio Turf Moor. Eso sí, la anotación llegó por intermedio de un mediocampista y de pelota quieta.

Cuando se jugaba el minuto 40, un centro desde el costado derecho, tras un tiro de esquina, fue conectado por Fabinho, quien venció al guardameta Nick Pope e infló las redes para sentenciar el 1-0 definitivo.

Así las cosas, Liverpool llegó a 54 puntos, ubicándose en la segunda posicón, detrás del líder, Manchester City, que suma 63 unidades, manteniéndose en la pelea por el título de la Premier League.

El siguiente reto de los 'reds' será el miércoles 16 de febrero, a las 3:00 de la tarde, contra Inter de Milán, por la ida de los octavos de final de la Champions League, torneo para el que Luis Díaz fue inscrito.