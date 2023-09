Liverpool, con Luis Díaz entre las figuras, inicia su camino en Europa League: LASK, el rival

Liverpool es el gran favorito en la Europa League 2023/24, que comienza la fase de grupos este jueves 20 de septiembre de 2023. Ahí estará el colombiano Luis Díaz con el equipo inglés, en la búsqueda de conseguir el título internacional.

El guajiro está convocado para el inicio de los de Merseyside en este certamen, y el primer rival a vencer será el LASK, de Austria.

Tras no lograr la clasificación a la Champions League para la presente temporada, luego de una regular campaña pasada en la Premier League, el Liverpool se tendrá que ‘conformar’ con la Europa y pelear por levantar el título. ¡Pero el camino es largo!

Luis Díaz viene siendo una de las figuras del equipo dirigido por el técnico alemán Jurgen Klopp, quien por supuesto lo convocó para el duelo de este jueves, en Austria.

De hecho, se espera que el atacante colombiano sea titular en la ofensiva del Liverpool, y esté acompañado de Mohamed Salah y posiblemente del uruguayo Darwin Núñez, quien también pasa por un buen momento.

Díaz Marulanda ya registra dos goles en el inicio de la temporada con el cuadro inglés, uno contra el Chelsea y uno frente al Bournemouth, y apenas van cinco partidos en la Premier League.

Cabe recordar que en el más reciente encuentro del Liverpool, el nacido en Barrancas no comenzó como titular, luego de un largo viaje desde Chile, tras jugar con la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas.

‘Lucho’ fue titular en ambos compromisos con la ‘tricolor’, en el triunfo 1-0 sobre Venezuela, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, y en el empate 0-0 frente a la ‘roja’, en Santiago.

Liverpool está en el grupo E junto al Lask (Austria), Union Saint Gilliose (Bélgica), y el Toulouse (Francia), los rivales a vencer para conseguir el paso a la siguiente ronda de la Europa League 2023/24.

Luis Díaz con Liverpool frente al Wolverhampton, en duelo por la Premier League. ADRIAN DENNIS/AFP

Así las cosas, este jueves Luis Díaz tendrá que estar fino y aportar su desequilibrio, velocidad, calidad e intentar marcar gol o dar asistencia, para el los de Merseyside comiencen de buena manera este certamen internacional.

Este miércoles el guajiro fue noticia en Inglaterra, porque está en el top 10 de los futbolistas de los que más camisetas se venden del Liverpool, estando en el sexto puesto, solo superado por Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, el argentino Alexis Mac Allister; Tren Alexander Arnold y el uruguayo Darwin Núñez.

LASK vs Liverpool, por la Europa League:

Fecha: jueves 21 de septiembre de 2023

Hora: 11.45 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Raiffeisen Arena

Transmisión: ESPN y Star Plus