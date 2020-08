“Lo más duro para Edwin Cardona fue no ir al Mundial, lo vi derrotado, él lloraba”

Edwin Cardona, en la actualidad en Xolos de México, fue una de esas ausencias sorpresivas en el Mundial de Rusia 2018, pero tal y como lo afirmó su esposa, hubo cosas más allá del fútbol que le costaron el cupo al certamen orbital en el equipo que orientaba en ese entonces José Pékerman. Además, habló de Boca Juniors.

"James Rodríguez jugará en el Atlético Madrid por un precio de 10 o 15 millones de euros”

En una entrevista con ‘Todos Jugamos’, Carolina Castaño afirmó que "desde el momento de ese gesto contra los asiáticos, a mí no me cabía en la cabeza que se lo celebrara eso, yo le dije ‘la cagaste’, eso no se hace, yo vi la jugada e inmediatamente le escribí, porque son cosas que pasan en segundos y eso ya estaba viral en todo el mundo. Lastimosamente fue algo muy duro, después de eso Edwin pensaba que él iba a ir al Mundial, le daba para estar, guardábamos la esperanza”. La antioqueña hizo referencia así sobre el polémico gesto del jugador contra los los futbolistas de Corea del Sur, en un amistoso con la ‘tricolor’.

Y es que ese todo acto tiene su consecuencia y tras conocerse que no fue convocado para ir a Rusia 2018, Castaño tuvo que ser un apoyo constante.

Daniel Muñoz se presentó en el Genk: “Soy un jugador que no me ahorro una gota de sudor”

“En todos los años que he estado con él, el Mundial fue lo más duro, lo vi derrotado, él lloraba, fue algo muy duro, que lo marcó demasiado a él, pero había muchas cosas que le costaron el puesto”, aseveró.

Publicidad

Vea más declaraciones de Carolina Castaño, pareja de Edwin Cardona:

*La fuerte autocrítica

“Edwin me decía: “yo soy muy malo, yo no quiero jugar más, yo me quiero es retirar”. Llegó una autocrítica muy drástica, porque hay mucha presión. Me tocó levantarlo y darle ánimo, es fútbol, es parte de tú vida, pero no es tú vida, todos sabemos la calidad de jugador que eres”.

Jackson Martínez ya mete miedo sin ni siquiera haber sido confirmado por el Medellín

Publicidad

*Situaciones adversas

“Conozco sus luchas, conozco a fondo su vida, la gente solo conoce a Edwin Cardona el jugador, me duele ver cuando la gente lo ataca por algo injusto, y más cuando no es así”.

*Boca Juniors

“Muy cerca estuvo de volver, nosotros la verdad en enero ya estábamos consiguiendo casa, ya estaba organizando la enviada de mis perros, ya había acuerdo de palabra, pero lastimosamente le pasó lo de la caída de Edwin en la bicicleta con el niño y se lesionó la mano. Y ahí todo cambió completamente, y todo se esfumó, fue un comienzo de año muy duro, Edwin hablaba todos los días con Román Riquelme”.