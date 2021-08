"Lo que le pasa a James Rodríguez es que está desenfocado y sus objetivos no están bien marcados"

¿Qué pasa con James Rodríguez?, la incógnita que gran sector de la prensa deportiva se hace con respecto a la actualidad del mediocampista del Everton de Inglaterra.

No hay duda del talento del 'cafetero'; sin embargo, desde hace tiempo que Rodríguez Rubio ha perdido protagonismo en el fútbol europeo, incluso, no fue tenido en cuenta en Selección Colombia para disputar las recientes Eliminatorias al Mundial de Catar y tampoco fue llamado para la Copa América.

Además, durante las últimas semanas, el volante creativo ha dado de qué hablar, tras sus polémicas declaraciones en la plataforma digital Twitch, en donde se ha mostrado muy amistoso con sus fans.

Y por ello, en Gol Caracol, este tema, que trasciende lo estrictamente deportivo, lo quisimos abordar con Andrés Novoa, Psicólogo del Deporte de la Universidad del Rosario.

"En mi opinión, lo que a James le pasa es que está desenfocado y sus objetivos profesionales no están bien marcados. El equipo que lo acepte, él va, y eso, para mí, demuestra que ya perdió los objetivos y el enfoque", señaló de entrada Novoa en charla con Gol Caracol.

"Es natural que una persona de ese talante y ese calibre siempre quiera ser el foco principal. Por ejemplo, el hecho de que el 'profe' Rueda no lo haya llamado a la Selección dejó ver un poco que James está dejando de ser la figura principal. Es una persona que esta acostumbrada a que los focos estén sobre él", agregó el Psicólogo Novoa.

Esto, en relación con el comunicado de prensa de la Selección Colombia previo al inicio de la Copa América, en el que indicó que James Rodríguez se encontraba con molestias físicas; sin embargo, el propio jugador salió a desmentir lo que señalaron y afirmó que se encontraba en óptimas condiciones.

Por otro lado, el embajador 'cafetero' generó polémica en los últimos días luego de que, en Twicht, uno de sus fans le preguntara contra quién iba a jugar Everton la próxima fecha de la Premier League, a lo que el colombiano contestó que no sabía. Cabe señalar que, James se encuentra en aislamiento obligatorio, luego de haber tenido contacto con un positivo para Covid-19 y esto lo ha obligado a alejarse de las canchas y entrenamientos con el conjunto inglés.

"Es duro de manejar esa emoción de 'ya no soy tan importante'. Él no tiene claro sus objetivos, prefiere jugar Twitch que estar descansando o que estar entrenando y esa preguntan que lanzan (¿Contra quién juega Everton?) y su respuesta... es muestra que él no está en lo que está, sus objetivos no están claros, no están bien definidos", analizó Andrés Novoa.

Finalmente, el psicólogo en mención analizó el por qué Rodríguez Rubio está tan comprometido con sus transmisiones en la plataforma Twicht, pues, el colombiano aparece diariamente para compartir tiempo con sus fans.

"En Twitch está con gente que lo admiran, que lo quieren y que le dan la razón a todo lo que dice; en momentos de crisis yo creo que todas las personas nos apoyamos en donde nos hagan sentir bien. Él utiliza todo esto para sentirse comprendido y tener a su gente al lado, es natural ese sentimiento. James allí se siente importante y pensaría que por eso hace Twitch".