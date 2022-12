"Lo que se dice en el campo, se queda en el campo": Aspas le respondió a Lerma

Este domingo se armó una polémica en el fútbol español después de que el volante colombiano dijera que su rival del Celta lo llamó "negro de mierda".

El triunfo 0-1 de Celta de Vigo sobre Levante, por la Liga de España, pasó a un segundo plano este domingo.

Y todo por la denuncia del colombiano Jeferson Lerma en contra de Iago Aspas, jugador del Celta, por dichos racistas en el compromiso dominical.

Y así como Lerma hizo sus declaraciones, en la cuenta oficial del Celta se reprodujeron los descargos de Aspas.

"Lo que se dice en el campo se queda en el campo. Por ello, no voy a reproducir lo que él me dijo a mí. En cualquier caso, no dije lo que él me atribuye", comentó el jugador español.

Ahora, quedará en manos de las autoridades del fútbol español determinar si hay lugar a una sanción en contra de Aspas por lo sucedido. Polémica abierta.

