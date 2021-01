Lorelei Tarón y las críticas contra Falcao García: “Es difícil y a veces muy triste”

Lorelei Tarón , la esposa de Radamel Falcao García , confesó su tristeza debido a las críticas que ha recibido su esposo en los últimos meses, debido a las constantes lesiones que ha sufrido el delantero colombiano del Galatasaray.

"Es difícil y a veces muy triste, aunque las personas siempre van a criticar te vaya bien o te vaya mal, pero tengo mi mirada fija en las cosas de arriba. Miro para adelante, creo en lo que Dios me dice, sus planes siempre son de bienestar y no de mal y todas las cosas nos ayudan a bien, aunque a veces no lo entendamos." respondió Lorelei en un 'historia' de Instagram.

El delantero de 34 años, ha disputado solamente ocho partidos en la actual temporada, donde ha cosechado cinco goles y dos asistencias.

"Falcao García no jugó 30 partidos por lesión, eso es algo que ha afectado en los últimos dos años"

Falcao se ha perdido 30 partidos por lesiones en el Galatasaray y los aficionados de los 'leones' han manifestado su descontento con el colombiano, quien llegó como el refuerzo estrella del club de Estambul.