Los 900 mil dólares que le cobra el Cali a Independiente: todo por Andrés Roa

Este domingo, desde territorio argentino se reveló una deuda que no permitiría que el volante colombiano siga en el equipo de Avellaneda. Un dinero valioso, en tiempos crisis.

El diario 'Olé', de Argentina, informó en las últimas horas un conflicto que salta a la vista entre Independiente y Deportivo Cali, en el que se encuentra en el medio el volante Andrés Felipe Roa.

Todo se debe a la deuda de 900 mil dólares que tiene el equipo de Avellaneda por el traspaso del jugador colombiano.

"Los directivos de Deportivo Cali aseguran que el club argentino no cumplió con lo pautado. Sostienen que no recibieron los depósitos y que en ese contexto, si la situación no se modifica, el jugador deberá regresar a Colombia", indicó el medio argentino.

La negociación por Roa se acordó en un millón ochocientos mil dólares, de los cuales aún quedan por pagar los 900 mil dólares, referidos anteriormente.

Todo esto llega en medio de la crisis que viven los clubes colombianos, ante la suspensión de la Liga por la aparición del coronavirus.

