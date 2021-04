“Los arqueros rivales me hablan con respeto por mi papá, él ha marcado nuevas generaciones”

Este miércoles 14 de abril, Miguel Calero Rodríguez estuviera cumpliendo 50 años. Su fallecimiento marcó al mundo del fútbol, por eso en la fecha de hoy se celebró el día internacional del arquero, que se celebró a todo dar gracias al ‘Cóndor’.

Por esa historia grande del guardameta vallecaucano en México, GolCaracol.com contactó a Juan José Calero, delantero de Mineros de Zacatecas, hijo del legendario ‘Show’, quien reveló sucesos importantes en su carrera, que ha estado marcada por la presencia de su progenitor.

"Los cumpleaños de Miguel Calero nunca se celebraban porque estaba jugando o viajando"

¿Ha enfrentado arqueros que le hablen de Miguel, su papá?

“La mayoría de veces que enfrento arqueros que me hablan de mi papá, siempre lo hacen demostrándome respeto por mi papá, una admiración muy grande y eso para mí es motivo de orgullo, porque eso quiere decir que a las nuevas generaciones, a los nuevos arqueros, él les marcó un camino acá en México, también es una responsabilidad grande”

¿Algún compañero suyo tiene de ídolo a Miguel?

Publicidad

“Sí, en especial los arqueros son los que más me hablan, los que más se me acercan y me dicen; de hecho, el arquero de Mineros, mi equipo, me habla de todo el proceso que vivió inferiores teniendo a mi papá como referente, que él le daba consejo. Es bonito ver cómo la gente recuerda a mi papá, ver cómo respetan el legado y creo que a fin de cuentas, más allá de todos los títulos que él ganó a acá en México; la satisfacción de él como persona es que la gente lo recuerde como una gran persona”.

En México destacan que Miguel Calero fue la inspiración para celebrar el 'Día mundial del arquero'

¿Qué características le heredó a Miguel?

“Mi papá nos heredó un amor muy grande a este deporte, un hambre, un sistema de competitividad que muy rara vez se encuentra. Mi papá era un tipo competitivo, no solamente en el fútbol, hasta jugando en familia, hacíamos algo y él se enojaba si perdía. Él hizo de competir un estilo de vida. No puedo con eso de la derrota. Desde ya siento que tengo un liderazgo que desde ya me gusta transmitirles a mis compañeros”.

¿Le tocó vivir el idilio de la hinchada de Pachuca con su padre?

“Con la afición del Pachuca todo fue lindo. Primero siempre fueron muy respetuosos y dos, siempre me demostraron ese cariño y afecto. Reconozco que no tuve los mejores partidos y la afición no me cargó la mala porque era hijo de Calero, el hijo de la leyenda; por eso solo tengo palabras de agradecimiento para ellos”.

Publicidad

El colombiano que apareció en las redes de Everton, que no es ni James Rodríguez ni Yerry Mina

¿Qué decía Miguel de Reinaldo Rueda, ahora técnico de la Selección Colombia?

“Del ‘profe’ Reinaldo Rueda solo escuché buenas palabras por parte de mi padre, él siempre nos recalcó que siempre iba a estar eternamente agradecido con el profesor, no solo por el tema deportivo, sino como persona, por lo tanto que hizo crecer personalmente a mi papá, entonces a él solo hay que desearle lo mejor. Seguramente él allá arriba está muy feliz de que Rueda esté nuevamente en el banquillo de la Selección Colombia”.