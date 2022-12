Los cinco colombianos de River Plate que escucharon los consejos de Falcao García

El delantero del Galatasaray, quien se formó en la cantera del equipo ‘millonario’, le habló a un grupo de 220 niños y jóvenes que hacen parte de las inferiores del club argentino.

Falcao García habló por videoconferencia con los jugadores de las inferiores de River Plate sobre su formación en el equipo ‘millonario’, al que llegó con 15 años.

"River me podría haber botado a mi casa y me bancó. Me cuidó. Nunca me voy a olvidar de eso porque no sé qué hubiera pasado con mi carrera”, fue una de las declaraciones de ‘El Tigre’, que recogió el diario ‘Olé’.

“Tienen que valorar lo que significa River, los valores que les transmite y el acompañamiento que les brinda”, agregó.

Entre ese grupo de 220 niños y jóvenes había cinco colombianos que lo escucharon atentamente y ahora quieren seguirle los pasos al delantero del Galatasaray.

“Una vez con la Colombia Sub-17 el profesor me sacó a los ocho minutos por no mirarlo”

Se trata de el arquero Alejandro Rodríguez, el defensor Thomas Gutiérrez, el enganche Duván Balceiro y los delantero Fabián Londoño y Oswaldo Valencia.

Precisamente, el arquero y el ‘9’ se están terminando de recuperar de operaciones de ligamento cruzado, una lesión que García Zárate sufrió en tres oportunidades.

Según el diario ‘Olé’, ninguno de los chicos se atrevió a preguntarle al atacante samario si volverá a River Plate, algo de lo que se ha hablado mucho en los últimos días.

El fin de semana anterior, el colombiano Eder Álvarez Balanta, quien también se terminó de formar en las inferiores de River Plate, habló en videoconferencia con los jóvenes.