Los colombianos de Tigres regresan a los entrenamientos para el Apertura mexicano

Julián Quiñones, Luis Quiñones y Francisco Meza estarán nuevamente a las órdenes del técnico brasileño Ricardo Ferretti, aunque lo harán de manera virtual. En los próximo días se definirán las fechas de los exámenes médicos.

Los Tigres UANL, el mejor equipo del fútbol mexicano en los últimos cinco años, comenzarán este martes sus entrenamientos para el torneo Apertura 2020, aunque lo harán de manera virtual para evitar el contagio de la COVID-19-

El equipo explicó en su cuenta de twitter que el plantel y cuerpo técnico recibieron el aviso de que vuelven al trabajo y en los próximos días será cuando se defina las fechas de exámenes médicos, y físicos, incluida la prueba de coronavirus.

Dirigidos por el entrenador brasileño Ricardo Ferretti, los "felinos" han ganado cuatro de los últimos nueve campeonatos y con una de las plantillas más poderosas de la liga, el equipo saldrá entre los favoritos para acceder a la liguilla y luego pelear por el cetro en el Apertura.

Al cancelarse el Clausura 2020 por la COVID-19, el cuadro con sede en Monterrey, norte del país, aparecía en el séptimo lugar con cuatro victorias, dos empates, cuatro derrotas y 14 puntos y mostraba la segunda mejor defensa del torneo.

Tras el anuncio de la suspensión del campeonato, el equipo se tomó 10 días de receso que concluirán este martes cuando empezarán los entrenamientos encaminados sobre todo a la parte física, para crear bases para la próxima campaña.

La Liga Mx aún no se anunció la fecha de inicio del Apertura, pero el cuerpo técnico pretende que los jugadores se mantengan en la mejor forma deportiva posible para cuando la pretemporada se haga de manera presencial y sean los partidos de preparación.

Tigres presentará en el Apertura una poderosa ofensiva liderada por el francés André Pierre Gignac y con goleadores como el ecuatoriano Enner Valencia, el colombiano Luis Quiñonez, el chileno Eduardo Vargas y el colombiano Luis Quiñones y además cuenta con volantes de talento y zagueros seguros que tratarán de mantener su elevado rendimiento del Clausura.