Los futbolistas colombianos y un 'amargo' fin de semana: las lesiones predominaron la jornada

En un fin de semana con una agenda futbolera bastante apretada, nuevamente los colombianos fueron protagonistas, esta vez, con más malas noticias que buenas, a causa de las diferentes lesiones que los rondan a días de enfrentar a Uruguay y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026.

En Italia, Jhon Lucumí recibió su real diagnóstico de la lesión con un tiempo estimado de cinco a seis semanas de recuperación; en España, Johan Mojica no completó los diez minutos en cancha de ingresado, cuando tuvo que solicitar el cambio por problemas físicos; en Italia e Inglaterra, Yerry Mina y Jéfferson Lerma no han vuelto a tener acción porque no se han recuperado del todo y, para colmo, a Luis Díaz le anularon un gol legítimo en la derrota 2-1 frente al Tottenham por Premier League.

Como es costumbre, en Gol Caracol le hacemos un resumen de cómo les fue a los futbolistas de la Selección Colombia en el exterior.

Arqueros:

Álvaro Montero: fue titular en la victoria 2-0 con Millonarios sobre Alianza Petrolera, por la Copa Colombia. En liga no tuvo acción por duelo aplazado con Unión Magdalena.

Camilo Vargas: fue titular con Atlas en la derrota por 2-3 frente a Puebla, por la Liga MX.

Devis Vásquez: custodió el pórtico del Sheffield Wednesday frente a Sunderland, por la novena jornada de la Championship. No obstante, su club perdió 0-3 en casa.

Defensores:

Carlos Cuesta: estuvo todo el partido en el empate 3-3 como local de su club, el Genk, frente al Westerlo, por la Liga de Bélgica.

Daniel Muñoz: jugó todo el partido con el Genk, marcó gol y fue figura en la igualdad a tres goles con Westerlo, por la Liga de Bélgica.

Dávinson Sánchez: el central caucano se mostró sólidos en defensa todo el duelo, en la victoria 2-1 sobre Ankaragucu por Liga. El ‘cafetero’ compartió importante ritual al final del partido con la hinchada local.

Deiver Machado: fue titular y jugó 75 minutos en la victoria de Lens por 0-1 sobre Racing de Estrasburgo, en la Liga de Francia.

Jhon Lucumí: fue diagnosticado con una lesión de primer grado de la unión miotendinosa del recto femoral derecho, con tiempos de recuperación de 5-6 semanas, por lo que su ausencia en la Selección Colombia está casi que asegurada.

Johan Mojica: ingresó a los 63 minutos en la victoria por 0-2 de Osuna frente a Alavés, por Liga. Sin embargo, el colombiano se fue de la cancha a los 68 por lesión. Enciende las alarmas en la Selección Colombia.

Santiago Arias: fue titular y estuvo todo el partido en la victoria 2-3 de Cincinnati sobre Toronto y se coronó campeón de la MLS Supporters Shield.

Cincinnati celebra la MLS Supporters Shield - Foto Cincinnati Oficial

Yerry Mina: el defensor central de la Fiorentina se recupera de una lesión.

Volantes:

James Rodríguez: ingresó a los 70 minutos en la victoria de Sao Paulo 2-1 contra Corinthians en el Brasileirao y dejó buenas sensaciones, según lo detalló la prensa local.

Jéfferson Lerma: por lesión, no fue convocado por el Crystal Palace para el juego contra el Manchester United, en Premier League.

Jorge Carrascal: el volante cartagenero jugó 63 minutos en la igualdad 1-1 del Dinamo Moscú frente al Ajmat, por la Premier League de Rusia.

Juan Fernando Quintero: jugó todo el primer tiempo en el clásico de Avellaneda frente a Independiente. Al final cayeron 0-2 en casa. El antioqueño se mostró participativo y tuvo uno que otro pase de gol importante.

Juan Guillermo Cuadrado: aún no se recupera de su tendinitis y por dicho motivo no fue convocado por el Inter de Milán para enfrentar a Salernitana, por la Serie A.

Richard Ríos: fue titular y estuvo todo el encuentro en cancha, en la derrota 2-1 de Bragantino sobre Palmeiras, por el Brasileirao.

Wílmar Barrios: estuvo todo el compromiso con el Zenit, que perdió 3-1 con Orenburg, por la Premier League de Rusia.

Mateus Uribe: jugó 80 minutos en la victoria por 4-0 de Al Sadd sobre Al Gharafa, por la Liga de Catar.

Delanteros:

Jhon Arias: no fue convocado en la derrota 0-3 contra Cuiabá, pensando en lo que será el duelo de vuelta de semifinales contra Internacional de Porto Alegre, por Copa Libertadores.

Jhon Córdoba: fue titular y estuvo todo el partido en cancha, anotando un gol y poniendo una asistencia, en la victoria 0-2 de Krasnodar frente a Rubin.

Jhon Córdoba, figura con Krasnodar - Foto: Krasnodar Oficial

Jhon Jáder Durán: ingresó en el minuto 79 en el triunfo 6-1 del Aston Villa sobre el Brighton, por la Premier League.

Luis Sinisterra: ingresó a los 59 minutos con el Bournemouth, en la derrota 0-4 contra Arsenal.

Luis Díaz: fue titular y jugó 73 minutos en la derrota 2-1 contra Tottenham, por Premier League. El guajiro marcó un gol, pero se anularon por un fuera de lugar inexistente.

Mateo Casierra: no hizo presencia en la derrota 3-1 de Zenit contra Orenburg, por la Premier League de Rusia.

Rafael Santos Borré: fue titular y jugó toda la primera parte con el Werder Bremen, en la derrota 2-1 sobre Darmstadt 98, por la Bundesliga de Alemania.