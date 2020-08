Los hermanos Chará en Portland: "Diego es un veterano de la MLS y Yimmi, importante en el futuro”

Este martes, desde las 7:30 p.m., en Disney World, se verán las caras el Portland Timbers y Orlando City, en el partido decisivo de la atípica liga de Estados Unidos.

Y es que jugar todos los partidos de la competición en un solo lugar, estar concentrados durante más de 40 días, utilizar tapabocas y demás tiene un gran mérito, tal cual como lo destaca el asistente técnico Carlos Llamosa, de Portland, nacido en Palmira, Valle del Cauca, pero que forjó su carrera en tierra estadounidense.

En charla con GolCaracol.com, desde Estados Unidos, Llamosa habló de su equipo y del plus que le dan los hermanos Diego y Yimmi Chará al Portland Timbers, de cara al crucial juego.

¿Cómo está el equipo de cara a la final?

“En estos momentos nos encontramos bastante bien, positivos y contentos de haber llegado a la final. Muy entusiasmados porque estamos a un paso de ganarlo todo y muy motivados para el partido”.

¿Cómo han sido los protocolos de bioseguridad en la MLS?

“Ha sido un año atípico, un torneo atípico, acá no ha sido la excepción. Hay que andar con las mascarillas dentro del hotel, en los entrenamientos y en el terreno de juego los del cuerpo técnico. Los jugadores cuando llegan a la cancha se quitan la mascarilla, pero nosotros no, a excepción de Giovanni (Savarese) que es el único que no tiene mascarilla; de resto todos. Se siente un poco raro estar dentro del terreno de juego con mascarilla, solo bajándola cuando uno va a hablar o cosas así. En estos casi 40 días, prácticamente cada dos días nos están haciendo el test del COVID-19 y al final uno se acostumbra a todo eso”.

¿Durante el tiempo de concentración, qué tal ha sido la convivencia?

“Ha sido bastante difícil para todos, estar alejados de la familia bastante tiempo es algo que no nos había tocado anteriormente. Vamos a completar 40 días acá dentro del hotel y tenemos que tratar de hacer la convivencia lo mejor posible con actividades en los restaurantes que están aquí cerca, tenemos cenas, cambiamos un poco el ambiente o actividades en la piscina. En nuestro piso acomodamos varios cuartos con videojuegos, mesa de ping-pong, cosas así para cambiar y tener distraídos a los jugadores lo que más se pueda”.

¿Cuál es el rol de los hermanos Diego y Yimmi Chará en el equipo?

“Tienen un papel importantísimo dentro del equipo y dentro de la liga, obviamente están en roles diferentes. Diego es un veterano de la liga, es el único jugador que ha estado con el Portland Timbers desde que salió a la MLS en el año 2011. Recientemente en el partido que se le ganó a New York City completó 300 partidos con la camiseta del equipo. Es algo que no es fácil de decirlo, pocos jugadores a nivel mundial tienen esa dicha y ese honor de vestir la misma camiseta por 300 partidos y más. Diego cumple un rol demasiado importante”.

¿Y Yimmi Chará?

“Yimmi recién llegó hace ocho meses y tuvimos un paro de cuatro meses, todavía está en un proceso de adaptación y conocimiento con la liga, ha sido bastante importante para nosotros en los partidos que ha podido jugar y cuando tenga más minutos y se pueda afianzar más será mucho más importante para el equipo”.

¿Qué opinión tiene de Óscar Pareja?

“Hay que felicitar a Óscar, lo realizado este año con el equipo ha sido bastante bueno, bastante positivo. Es un rival bastante peligroso, con buenos jugadores, juegan bastante bien lo han demostrado durante el torneo. Ahí la importancia de nosotros mañana de salir concentrados y motivados para hacer las cosas bien porque enfrente tenemos un buen rival”.