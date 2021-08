Los jugadores colombianos que pueden cambiar de equipo para esta temporada

Los nuevos horizontes siempre son para un mejor futuro y los jugadores colombianos tienen claro eso. Muchos de los nuestros están pendientes de un cambio de aires para la siguiente temporada.

Varios son los 'cafeteros' que están a la espera de concretar ofertas y aún el libro de pases, principalmente en Europa, se encuentra abierto hasta el último día del mes de agosto.

Acá algunos de los casos que están abiertos, con trascendidos de prensa.

David Ospina:

Con la salida de Gennaro Gattuso y la llegada de Luciano Spalletti al banquillo del Nápoles las posibilidad del guardameta antioqueño de figurar con los napolitanos se acortaron. Sassuolo, Inter, Juventus y Florentina mostraron interés por el jugador, pero aún ninguno se acercó formalmente. Hoy se habló de una opción de Francia, más exactamente del Lille, según el periodista Felipe Sierra.

Santiago Arias:

El lateral derecho parece que no tiene cabida en el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, a pesar de que sumó muchos minutos en la pretemporada, pero para el inicio de LaLiga no estaría en el equipo titular de los 'colchoneros'. El jugador volvió del Bayern Leverkusen, tras superar su lesión que lo dejó fuera toda la temporada anterior.

José Izquierdo:

El extremo izquierdo superó las lesiones que lo aquejaron en varios pasajes de las últimas temporadas, pero Brighton no le renovó el contrato y actualmente se encuentra sin equipo. En los últimos dos años solo sumó ocho minutos de juego y es incierto el futuro del atacante.

Jefferson Lerma:

El volante de recuperación fue acercado al Valencia, de España, pero finalmente las cosas no pasaron de simples rumores. De momento, se encuentra pagando una sanción en la segunda división inglesa.

Daniel Torres:

El centrocampista disputó la última temporada con Albacete, equipo de la segunda categoría de España y con el que jugó 17 compromisos. Sin embargo, ahora está sin equipo porque en Europa no lo renovaron y estuvo negociando con varios clubes de Colombia, pero no se concretó nada.

Jaminton Campaz:

La 'joya de la corona' del Deportes Tolima está siendo tentado por el fútbol del extranjero, se habló en su momento de un interés de la MLS, ahora tomó fuerza las negociaciones con Gremio, pero no han sido fáciles y no se ha llegado a buen puerto.

Falcao García:

'El Tigre' no tiene lugar en el Galatasaray, pero salir del club de Estambul tampoco es muy fácil, por lo que el jugador se encuentra 'varado' y está analizando las opciones que le han llegado, aunque de momento no ha tomado ninguna decisión. La MLS, en México, Catar y Arabia quieren contar con Falcao, pero no hay nada confirmado aún.

Duván Zapata:

Inter de Milán sondeó a Atalanta para comprar al delantero de la Selección Colombia, para suplir la salida de Romelu Lukaku al Chelsea, pero Edin Dzeko parece ganarle el pulso y el atacante seguiría en el equipo de Bérgamo.