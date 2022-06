Los jugadores colombianos que son protagonistas y suenan en el mercado de fichajes

En la temporada 2021/2022 que acaba de finalizar en Europa, hubo varios futbolistas colombianos que se destacaron con sus clubes. Buenas presentaciones, goles, asistencias y grandes atajadas, en el caso de los arqueros, fueron su carta de presentación.

Pese a sus actuaciones en las distintas canchas del 'viejo continente', muchos de éstos aún no tienen su futuro definido y han sido mucho los rumores en la prensa internacional que los ubican en ciertos equipos. A algunos ya se les acaba el contrato, mientras que otros todavía tienen vinculación actual con sus plantillas, no obstante, son mirados de cerca para que integren el grupo de grandes clubes del continente europeo.

Publicidad

A continuación, les presentamos los futbolistas de nuestro país que son los que más suenan, los protagonistas en el mercado de fichajes en el balompié del 'viejo continente'.

David Ospina:

El guardameta antioqueño ha jugado las últimas cuatro temporadas en el Nápoles italiano, pero esa relación parece que va a llegar a su final y todo porque el número '1' de la Selección Colombia aún no da su respuesta sobre la ampliación del contrato que le ofreció el club de dos años más y de una cantidad de 2,2 millones de euros por campaña. Dicha situación tiene en 'jaque' a Aurelio De Laurentiis, el máximo accionista del equipo y ante eso afirman desde Italia que ya tiene un plan B.

Publicidad

"Ospina no responde y aumenta el pesimismo. Sin embargo, hay una diferencia entre la oferta y la demanda, pero el Nápoles tiene preparada una solución: renovar de inmediato a Alex Meret - su contrato expira en 2023- , el cual tendría garantizado seguir jugando", sostiene 'La Gazzetta dello Sport'.

Ospina Ramírez tiene contrato con el Nápoles hasta el 30 de junio de este 2022 y en las últimas semanas ha sido vinculado con equipos como el Real Madrid y el Villarreal, de España, por lo que aún habrá qué esperar qué decisión toma el deportista de 33 años.

Publicidad

Juan Guillermo Cuadrado

Pese a que renovó contrato en el pasado mes de abril con la Juventus hasta el 2023, el 'panita' es noticia en Italia porque podría tomar un nuevo aire en su carrera deportiva. Y es que medios como 'Calciomercato.com' y la propia 'Gazzetta Dello Sport' afirman que el nacido en Necoclí es uno de los futbolistas que podría salir de la plantilla de la 'vecchia signora'. El Inter de Milán es uno de los que pretende hacerse con el talentoso colombiano.

“Ambas partes están bastante distantes y la venta de Cuadrado supondría un ahorro considerable en los gastos de los jugadores que difícilmente irían más allá de la expiración de su contrato. El Inter está pendiente de su situación: Giuseppe Marotta (ejecutivo del club 'nerazzurri') es un admirador desde hace mucho tiempo del colombiano", dijo el medio.

No obstante, el propio Cuadrado ha desmentido un poco los rumores con una publicación en sus redes sociales: "Me siento muy bien en la Juventus, en ningún momento he rechazado ninguna propuesta, porque nunca ha habido negociación. Tengo un gran respeto por mi club y mis compañeros”, escribió.

Publicidad

Luis Fernando Muriel:

El nacido en Santo Tomás, Atlántico, hizo una buena campaña con el Atalanta y eso ha hecho que clubes importantes en el 'viejo continente' le pongan el ojo. Uno de ellos es la Juventus, que según manifiestan los medios italianos, lo tiene visto desde hace rato.

Publicidad

"Muriel es la respuesta para darle al técnico Allegri una posibilidad más para su zona atacante. Habría un pedido de Atalanta por los derechos deportivos del futbolista sudamericano y un ofrecimiento de la 'Juve'. Hay una cuestión de cifras y fórmulas para tratar de avanzar", afirmó la 'Gazzetta dello Sport'.

Muriel está en la lista de candidatos de la 'vecchia signora' y la idea del club es que comparta delantera con Dušan Vlahović.

Yerry Mina:

Las constantes lesiones le impidieron a Mina hacer una buena campaña con el Everton, club que finalmente logró salvarse del descenso en un tramo final de infarto en la Premier League. A raíz de que esta temporada que acaba de terminar en Europa no fue la mejor para él, desde Francia apuntan que el de Guachené buscaría cambiar de liga y de país.

Publicidad

Y es que ‘Treize013' manifiesta que Mina estaría cerca de llegar al Olympique de Marsella, uno de los equipos más laureados de esa nación. Por ahora, son sólo rumores.

Luis Sinisterra:

Publicidad

El talentoso jugador de Santander de Quilichao hizo una gran temporada con el Feyenoord de Países Bajos. No sólo brilló en la Liga local sino que también lo hizo de gran manera en la Conference League, título que perdieron con la Roma por 1-0 en Tirana, Albania. Sus buenas actuaciones hicieron que fuera distinguido por el propio torneo europeo en el once ideal del campeonato, además que uno de sus goles, en los octavos de final frente al Partizan de Serbia, fue nominado como uno de los mejores de la Conference League.

Todo ello ha ocasionado que el extremo de 22 años sea visto de cerca por otros clubes del 'viejo continente' que quieren hacerse con sus servicios. El más reciente, el Olympique de Marsella, que se suma al interés del Bayer Leverkusen y de otros clubes en España.

Wilmar Barrios:

El volante cartagenero podría decirle adiós a Rusia y al Zenit de Petersburgo, club al que arribó en enero de 2019 procedente de Boca Juniors y en el que ha tenido un desempeño bastante destacado. La salida de Barrios del club ruso se daría debido a la guerra que existe entre Ucrania y Rusia y que por esto la UEFA sancionó a los clubes rusos y no les permitirá actuar en competiciones internacionales, pese a que Zenit como campeón tenía ese derecho.

Publicidad

El diario español 'Mundo Deportivo' aseguró en las últimas horas que el colombiano “está muy bien posicionado en la agenda del Real Betis" como posible reemplazo del argentino Guido Rodríguez.

Publicidad

Johan Carbonero:

Ha sido una de las revelaciones que ha dejado la presente temporada del fútbol argentino, defendiendo la camiseta de Gimnasia de La Plata. Su buen juego en el frente de ataque ha despertado el interés de Racing de Avellaneda. El propio mánager del equipo, Rubén Capria, aseguró en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el interés que tienen por hacerse con los servicios del joven futbolista.

"Estamos en búsqueda de un extremo y Johan Carbonero es una de las alternativas. Depende de varias cuestiones, es una de las posibilidades. Necesitamos sí o sí a un extremo. Estamos evaluando de manera integral la incorporación, de la situación que tiene. En lo deportivo no hay dudas, los encargados están averiguando cómo está esa cuestión. Tiene condiciones que nos vendría muy bien. Ojalá podamos llegar a buen puerto", sostuvo Capria.

No obstante, habrá qué esperar en qué termina todo esto, ya que Once Caldas, club que lo prestó con opción de compra a Gimnasia de La Plata, aseguró que el equipo argentino ha incumplido en el tema de los pagos.

Publicidad

"Nosotros hicimos una negociación por un porcentaje de los derechos deportivos de Carbonero, inicialmente hasta el 1 de diciembre de 2021 había plazo de ese uso de opción de compra. Sin embargo, ellos incumplieron, fue un tema de abogados y demás, y tuvimos que sortear un nuevo acuerdo este año. Gimnasia hizo un abono en enero, quedó comprometido para pagar los saldos en unas fechas y en eso han incumplido. No nos han pagado y tienen hasta el 7 de julio para solucionar", sostuvo Tulio Mario Castrillón, presidente del Once en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Luis Javier Suárez:

Publicidad

Desde hace unos días en las filas de River Plate, de Argentina, se viene hablando insistentemente sobre la posibilidad de que un delantero de categoría llegue a engrosar la plantilla que dirige Marcelo Gallardo. Y en las últimas horas se han presentado novedades en ese aspecto con el colombiano Luis Javier Suárez.

Según el sitio web de 'TyC', el nombre de Suárez surgió en el panorama de la 'banda cruzada' y para el samario, de 24 años, esto es novedoso, ya que su carrera deportiva la ha desarrollado en el fútbol europeo, con pasos por equipos como el Granada, Valladolid, Nástic y Real Zaragoza.

Resalta este medio que el nombre de Luis Javier Suárez no pasó desapercibido en las oficinas de River y el técnico Marcelo Gallardo lo tiene anotado en su libreta. Llama la atención su experiencia internacional, que viene con continuidad y no solamente sería un refuerzo pensando a corto plazo, sino también como una inversión en una futura transferencia internacional.

Jhon Jáner Lucumí:

Publicidad

El deportista surgido en la cantera del Deportivo Cali fue uno de los defensores más destacados en la liga de Bélgica con su equipo Genk, club al que arribó en el 2018. Su buena temporada con su club, pues actuó en 37 partidos en todas las competiciones y anotó un gol, ha hecho que escuadras en Europa lo tengan en la mira. El Atalanta sería el club que había mostrado su interés por el nacido en Cali y quien apenas tiene 23 años. Igualmente, apuntan los rumores que está en el radar del Augsburgo, de Alemania.