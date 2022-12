Los recuerdos que le dejó Teófilo Gutiérrez a Alfio 'Coco' Basile, en sus tiempos de Racing

El delantero colombiano tuvo una pelea con Sebastián Saja, su compañeros de equipo, y en pleno camerino sacó un arma para intimidar. El técnico recordó ese momento.

"Nunca viví algo así dentro de un vestuario". De esa manera comenzó su relato el experimentado técnico Alfio 'Coco' Basile sobre el día en el que Teófilo Gutiérrez intimidó con un arma de fuego a Sebastián Saja, su compañero en Racing de Avellaneda, tras una derrota frente a Independiente (4-1), en la temporada 2012.

'Teo', ese día, marcó un gol; pero además se hizo expulsar, algo que evidentemente desequilibró el clásico de Avellaneda. De ahí la rabia de sus compañeros y especialmente de Saja.

"Había bronca de Independiente con él y se hizo echar al agarrarse con el árbitro Sergio Pezzotta. Lo echó y perdimos el partido. Entonces se agarró con el número 1, Saja. Vi la pelea, nadie se metía a separar hasta que me metí yo. La pelea la ganaba Saja seguro, hasta que se calmó un momento y el colombiano sacó un revólver. Me la jugué y me quedé adelante del fierro. Pensé que nos iba a matar", recordó Basile, en charla con 'TyC Sports'.

Por ese episodio y otras polémicas más, Teófilo Gutiérrez dejó un negro recuerdo en Racing, en donde aún con el paso del tiempo se habla más de su arma, que de sus buenas actuaciones.

