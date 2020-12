Los secretos de Juan Fernando Quintero para hacer historia con River Plate

Juan Fernando Quintero dejó hace unos meses River Plate , en donde será recordado por siempre al ser el héroe de la final de la Copa Libertadores de 2018 contra Boca Juniors .

Diego Simeone se despacha en elogios para con un rival: "Da gusto ver jugar a la Real Sociedad"

En aquel inmaculado partido, que hasta se tuvo que trasladar a Madrid, el colombiano anotó el que quizás es el gol más importante en la historia de la institución de la 'banda cruzada' y ahora que no está del equipo, empezó a revelar algunas anécdotas días antes de la gran final.

"Realmente yo soy muy frío ante las situaciones, pero no puedo olvidar dos imágenes. Una fue con Nacho Scocco, porque habíamos tenido comentarios antes del partido, nos dijimos que íbamos y le dije que sí, que lo íbamos a hacer. Él confiaba mucho en mí, es una gran persona, lo quiero mucho, lo respeto mucho, lo admiro. Entonces cuando hace el gol el 'Pity' (Gonzalo Martínez) yo salgo a correr antes de que él meta el gol y lo señalo a él (a Scocco). Lo señalo y empecé a gritarle: 'Te dije, te dije que lo íbamos a ganar'", confesó 'Juanfer' en diálogo con la entrevistadora argentina Julieta Argenta.

"Con Carlos Scarpelli, (utilero de River) no pude contener las lágrimas y lloré y lloré, como un niño en sus hombros", fue el segundo recuerdo del que habla Quintero.

Edwin Cardona, ocho puntos de calificación por ser “el mejor de la noche” con Boca Juniors

Publicidad

En la inédita final entre River Plate y Boca Juniors estaban en juego cosas más allá del título de Copa Libertadores . El prestigio y orgullo de los dos equipos más grandes de Argentina y unos de los más del continente, estaban sobre la mesa en aquel 9 de diciembre de 2018. Por eso, la presión de ganar esa noche en Madrid no era fácil de manejar días antes del partido.

"Yo hice un trabajo mental, quince días antes. Yo escribía en mi espejo ahí, cuando me levantaba todas las mañanas y escribía que iba a ganarle a Boca, la verdad fue un trabajo demasiado fuerte, fue una visualización y un enfoque grandísimo. No veíamos televisión, no prendíamos nada, nada, porque sabíamos de lo que se hablaba en el clásico", detalló el antioqueño.

No solo era la presión mental lo que lo tenía a 'Juanfer' ansioso en la previa de la final. Una lesión en un gemelo lo había puesto en duda para el partido en el estadio Santiago Bernabeú, pero pudo llegar en justas condiciones gracias a unos lanzamientos de balón que realizó con el entrenador Marcelo Gallardo .

Bahía decidió retirar temporalmente de actividades a Juan Pablo ‘Indio’ Ramírez por presunto racismo

"Era extraño porque yo tenía una lesión de gemelo y las cosas no pasan por casualidad, sino por causalidad, porque el día antes del partido en Madrid, hago unos tiros con Rodrigo Mora, con Marcelo (Gallardo) y era extraño pues porque estaba muy bien, esa fue la prueba y sentí que llegaba al partido".

Por último, Juan Fernando Quintero resaltó la importancia de jugar ese partido contra Boca Juniors y de haber marcado el gol que le dio el título a River Plate y más cuando el 'Millonario' iba perdiendo en el momento que entró el colombiano a la cancha.

Publicidad

Diego Maradona, mucho más que un futbolista: ahora su imagen ve en murales, calles y billetes

"Disfrutarlos, pero con una responsabilidad grandísima, yo sabía realmente la dimensión de ese partido, de ese clásico. Cuando entré íbamos perdiendo, empezamos a jugar bien y el equipo empezó a coger el balón, a adueñarse del partido. Un instinto me decía que íbamos a ganar, yo lo sentía, que íbamos a pasar por encima de ellos, pero no fue fácil, la verdad no lo puedo negar. Y ahí pudimos, pues, mostrar lo que veníamos haciendo y con el trabajo que se había enfocado todo el año", concluyó el ahora jugador del Shenzhen de China.