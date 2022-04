Los secretos de Luis Díaz en Liverpool: "Los hinchas están felices con él, nos ven y se acercan"

Luis Díaz es el hombre de moda en estos momentos. Todos tienen que ver con él y su gran talento en Liverpool. Muchos lo ven como su gran ídolo y se imaginan cómo ha cambiado su vida en los últimos meses, desde que fichó con los 'reds' y seguir agrandando su historial en el 'viejo continente'.

Mucho es lo que se dice del jugador. Que no sabe hablar inglés, que no se da a entender todavía, pero cuando agarra la pelota, las bocas se callan y los ojos se ponen en todo su talento innato, que muestra desde que jugaba en el Barranquilla FC.

Quién mejor que Geraldine Ponce, su querida esposa, con quien charlamos, para adentrarnos en lo que es el día a día de 'Luchito', en Inglaterra, donde aman y adoran al colombiano, quien aspira a levantar la Premier League, la Champions League y la FA Cup, en esta misma temporada.

¿Qué le ha sorprendido del aficionado de Liverpool?

"Son muy aficionados, si lo ven en la calle y lo reconocen, con mucho respeto, se acercan, le piden fotos, le dicen cosas en inglés que no entiendo, a veces nos traducen y nos dicen que están muy felices de que estemos aquí y siempre le dicen esa frase de que nunca caminarás solo, y cuando lo ven en las calles, más que todo en los restaurantes, se le acercan, le hablan, le piden la foto, muy bien....al principio salíamos un poco más, ahora salimos un poco menos, obviamente él un poco más cubierto para pasar desapercibido, la gente le dice un montón de cosas, nosotros estamos con una persona todo el tiempo que nos traduce, lo adoran, le dicen "Crack", él le responde en español y él otro le traduce".

¿Ha tenido la oportunidad de ir a las instalaciones del Liverpool?

"Fui el día de su presentación, estuve allá, todo muy top, otro nivel, muy amables todas las personas del club, muy queridas, y super lindo".

¿Qué jugador de Liverpool le ha sorprendido a la hora de jugar?

"Yo no soy futbolera, a mí me encanta ver jugar a mi novio, pero una persona de la cancha que me llamó muchísimo la atención por cómo juega, mejor dicho, sorprendida fue Van Dijk, ese hombre parece como una roca, como que vienen los jugadores y lo ven y se apartan, entonces yo le dije al 'flaco' , y él me explicó que él es muy bueno".

¿Se ven viviendo en Barranquilla con Luis Díaz jugando en Junior?

"Ahora tenemos fe de que vamos a durar muchos años acá en Inglaterra, o acá en Europa. Luis siempre le preguntan y eso y si, le gustaría al final de su v carrera regresar al club de sus amores porque lo ama y está muy agradecido con el Junior y pues vamos a ver qué pasa al final del camino".

Un mensaje para los aficionados...

"Les puedo decir que Luis agradece todo ese cariño y apoyo que le dan, que lo quieran tanto y que estén pendientes de él; que lo sigan apoyando, que tengan en cuenta que él siempre quiere dar lo mejor de él, y que él siempre está felíz, su familia, sus amigos, yo estamos muy felices del cariño que le manda su afición y muchísimas gracias por el apoyo".