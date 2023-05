'Lucho' García: "En tercera división de España se ganan salarios decentes y no es fácil jugar acá"

Tras varios desafíos y retos a nivel profesional que implicaron paciencia, sacrificio y más trabajo, Luis Alberto García Pacheco logró consolidarse en la titular del Club Rayo Majadahonda, club de la tercera división del fútbol español y donde ya se ha ganado un reconocimiento en el club, hinchada y demás, convirtiéndose en fundamental para el equipo. A esto, sumarle varios reconocimientos individuales, como el del juego contra San Fernando, donde fue elegido como el mejor jugador del encuentro, tras varias atajadas que le permitieron mantener el cero en su arco.

Frente a su buen presente en el ‘Viejo Continente’, el colombiano charló con con Gol Caracol, en nuestra sección 'Embajador de la semana', detallando lo que ha sido esta nueva experiencia profesional: “Estoy agradecido sobre todo por el club que ha confiado en mí en todo momento, creo que fue una gran decisión venir acá, se me ha brindado la oportunidad de tener continuidad y de mostrar mi talento y la hinchada me lo muestra con cánticos y un cariño que poco a poco he recibido de las aficiones y estoy feliz”.

“A nivel personal me gustaría mantener el cero en los dos juegos que quedan para redondear un poco más el año, también certificar la permanencia, tenemos todo para salvarnos, pero hay que culminarlo para terminar el año bien; la categoría es muy competitiva”, dijo ‘Lucho’, refiriéndose a lo que son sus metas a nivel personal y colectivo en este último tramo de la temporada.

Sumado a eso, el barranquillero de 25 años contó el cambio positivo que le ha significado su titularidad en el equipo, al mando del DT Alfredo Santa Elena Aguado: “El mister desde que llegó se la ha jugado por mí, he aprendido mucho, me ha brindado una confianza que no con todos la he podido conseguir, me ha ayudado muchísimo sobre todo en el tema de atreverme en el juego con el pie, independientemente si tengo presión, porque conmigo somos uno más en la salida; la conversaciones que hemos tenido siempre han sido positivas”.

Acerca de la posibilidad de llegar a una liga o categoría de mayor bagaje, exigencia y nivel, García considera que influyen muchos factores, dentro de ellos la edad, sin embargo, en el Rayo Majadahonda se siente bien y con confianza para lo que viene: “Todo el mundo sabe que en la posición del portero solo juega uno, normalmente en primera división el arquero tiene una media de edad alta, entonces se apuesta muchas veces por los de más bagaje y no tanto por los jóvenes”.

“Para ser titular he tenido que revertir situaciones con mi trabajo, no es una excusa, pero sí debe haber más oportunidades a los porteros más jóvenes. Actualmente tengo 25 años y siento que es una gran edad”, sentenció el guardameta, quien también confesó el mayor deseo que ha cumplido en su carrera como profesional.

Más allá de cumplir su sueño en el fútbol profesional, ‘Lucho’ detalla que hay una cosa la cual agradece a Dios y está relacionada directamente con ser futbolista y la estabilidad económica que eso implica: “La primera división es una categoría que está profesionalizada, pero también hay equipos en segunda que se cobra más o menos igual que algunos equipos de primera. En la tercera (donde actualmente juega) ganas bien, con un contrato decente”.

“Mis papás se separaron a una edad temprana que tenía yo, mi madre siempre hizo muchos esfuerzos para acompañarme a los entrenamientos lloviendo, nevando, con pleno sol que eso no se lo aguantaba nadie y en transporte público, son muchos recuerdos que se me vienen a la mente, es por eso que sacar a mi mamá del trabajo fue el sueño más grande que pude cumplir porque ella se levantaba a las cuatro de la mañana y llegaba a las cuatro de la tarde; poderle recompensar todo ese trabajo, teniéndola como una reina, creo que es lo mínimo que tenía que hacer”, dijo el guardameta ‘cafetero’.