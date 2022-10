Luego de la lesión muscular, Duván Zapata podría regresar a las canchas frente a Lazio por Serie A

Tras la lesión sufrida frente a Torino, por Serie A en la presente temporada, el delantero de Atalanta, Duván Zapata , suena para regresar a las canchas con el conjunto de ‘Bérgamo’ contra la Lazio por la undécima jornada de la Liga Italiana.

El primero de septiembre del presente año, Atalanta y Torino se enfrentaron por la cuarta jornada de la liga local. Por parte de los locales, los colombianos Luis Fernando Muriel y Duván Zapata fueron convocados para aquel partido, siendo el ex América de Cali, inicialista.

Jugados 37 minutos, Zapata sintió molestias físicas, por lo cual tuvo que ser sustituido del partido, en la vitoria de los de ‘Bérgamo’ 3 a 1, frente a los de Turín, con triplete de Teun Koopmeiners. Luis Fernando Muriel no ingresó al encuentro, estuvo en la banca todo el partido.

Según el diario ‘La Gazzetta dello Sport’, para el 26 de septiembre informó que el delantero estaría apto para volver a los terrenos de juego: “Duván Zapata está listo, curado de la lesión muscular que lo mantuvo fuera tres partidos y Gasperini podría volver a ponerlo en el centro del ataque de Atalanta. Por si acaso, Hojlund le hará sitio. El joven danés lo reemplazó bien, fue protagonista ante la Roma en el Olímpico, pero Zapata sigue en otro nivel, trae consigo otra experiencia y quizás afinaría de buena manera el nuevo estilo de juego, menos agresivo y más reflexivo, con mayor atención a la fase defensiva”.

Lo cierto, es que con el pasar de las fechas y días, la lesión se complicó. El pasado 1 de octubre, el diario italiano ‘Corriere della Sera’ afirmó que el colombiano llevaba avanzada la recuperación, pero su evolución no era normal, por lo cual, en ese momento no tendría cabida en la nómina de Atalanta frente a Fiorentina, inmediatamente el día después, por la octava jornada de la Serie A. “El momento de la recuperación actualmente no es fácil de entender, porque Zapata aún no ha comenzado a correr con el grupo, porque sigue sintiendo dolor y por lo tanto no tiene ganas de correr el riesgo como lo hizo en febrero”.

Este martes, el jugador colombiano regresó a la práctica con sus compañeros, hecho que ilusiona con un posible regreso con Atalanta para la undécima jornada de Serie A, frente a SS Lazio, el próximo domingo a las 11:00 am.

Duván Zapata lleva o goles en 4 encuentros jugados en la presente temporada, por lo que espera volver a su cuota goleadora y recuperar su nivel.