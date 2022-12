Luis Alberto García: "Feliz por lo que me está pasando con Sevilla, es un orgullo llegar al profesionalismo"

El joven arquero colombiano charló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre su presente en la filial del equipo español, y el sueño que tiene de poder llegar a la Selección Colombia de mayores.

Luis Alberto García está pasando por un gran momento en España, a sus 21 años ya debutó con el equipo profesional, en un partido amistoso con la victoria del Sevilla 2-0 frente al Schalke 04. Todo esto en el marco del Trofeo Antonio Puerta.

“La verdad que muy feliz por lo que me está pasando con Sevilla, llegué con dos años y medio a España, me siento 100% colombiano y es un orgullo, pues me lo propuse desde muy joven, llegar al fútbol profesional”, añadió Luis Alberto García.

En medio de su gran momento deportivo, habló de su paso por el equipo merengue: "Estuve un tiempo en el Real Madrid, gracias a Dios ahí se ampliaron mis posibilidades, además tuve la oportunidad de conocer a Iker Casillas, cuando ganaron la Champions. Hablé con él, me regaló la cinta de capitán y todavía la guardo, es mi ídolo y referente ", dijo García en entrevista con 'Blu Radio'.

De igual manera, habló del reto que tienen los arqueros hoy en día, de ser un jugador más en la cancha: "El fútbol ha cambiado tanto que ahora el arquero es un jugador más, somos arqueros líberos y es fundamental que sepamos jugar con los pies para habilitar a los compañeros”.

Por último, admitió que está centrado en Sevilla, pero su deseo es poder llegar a la Selección Colombia: "Pienso que ir a la Selección es un plus, todavía estoy joven y sé que tengo que pasar por los microciclos, pero como todos los jugadores es un sueño y una meta personal.” cerró el colombiano.

