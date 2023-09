Luis Caicedo tras lograr el título de la U.S Open Cup: "Para mí esto es una revancha futbolística"

Inter Miami y Houston Dynamo fueron los dos equipos que protagonizaron la gran final de la U.S Open Cup, de Estados Unidos. Finalmente, el 'lovely orange' terminó llevándose el título tras ganarle a las 'garzas' 1-2, en condición de visitante. En el conjunto ganador se encuentra uno de los representantes del fútbol colombiano, Luis Caicedo, quien tuvo la oportunidad de entrar como revulsivo para finalizar el encuentro.

De hecho, este mismo tuvo la oportunidad de hablar en exclusiva para los micrófonos de 'Blu Radio', en el programa 'Blog Deportivo', en donde, en primera instancia, habló de la sensación tras haber logrado alzarse con un nuevo trofeo. "Estamos muy contentos. Desde el inicio de la temporada, hablamos de conseguir el título y gracias a Dios lo logramos ayer", comentó con gran entusiasmo el futbolista cafetero.

Por otro lado, decidió hablar de él mismo y, tras haber tenido un paso por el New England Revolution con muchas lesiones y un resurgimiento en el fútbol colombiano con el Cortuluá, asegura que el hecho de haber podido encontrar su lugar en el Houston Dynamo y poder jugar la final de este importante campeonato es una nueva oportunidad para él. "Para mí, esto es una revancha futbolística. Porque después de todo lo que pasé, los lesiones en los tobillos y ahora entrar a rematar relativamente el partido, no es para nada fácil. Es un partido intenso con un Inter Miami encima, atacando por todos los lados. Era complicado entrar a un partido así, pero se cumplió con lo que el profe me estaba pidiendo", aseguró el oriundo de Apartadó, Antioquia.

Igualmente, afirmó que lo primero que hizo cuando escuchó el pitido final que catalogaba a su equipo como el campeón de la U.S Open Cup, fue pensar en su madre, su padre y también su hija. "Pensé en mi mamá, apenas se acabó el partido. También en mi papá, en mi hija, que son los motorcitos que me empujan hacia adelante siempre", declaró con entusiasmo.

Finalmente, aseguró que ya el siguiente objetivo está entre 'ceja y ceja', la clasificación a los Play-Offs de la Major League Soccer, de Estados Unidos. "Solamente fue el trofeo, las medallas, la alegría de todos y la satisfacción de haber logrado el objetivo que era ganar la Open Cup. Ahora, vamos para lo segundo que es clasificar a los playoffs de la MLS", culminó de esta manera su intervención el futbolista del Houston Dynamo, Luis Caicedo.

El siguiente partido que tendrá que enfrentar el Houston Dynamo de Luis Caicedo será contra el FC Dallas, por la MLS, el próximo sábado 30 de septiembre.