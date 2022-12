Luis Carlos Arias: “Mi ciclo en Medellín ya está cerrado, sueño con retirarme en Santa Fe”

El extremo antioqueño completó este lunes los 15 días de cuarentena obligatoria, tras haber liderado y luchado durante meses por un vuelo humanitario que trajo desde Bolivia a compatriotas.

“Hoy por fin voy a ver a mis hijas y a mi esposa, no sabe lo feliz que estoy. Después de tanto tiempo de haber estado encerrado en un cuarto ‘chiquitico’, esto es como volver a nacer”, fue lo primero que le dijo Luis Carlos Arias a GolCaracol.com, en charla de este lunes.

Y es que el actual jugador de Nacional de Potosí, de Bolivia, tras conseguir todos los permisos reglamentarios y haber cumplido con los 15 días de cuarentena, obligatorios para todo aquel que arribe del extranjero, estará llegando en la noche de este lunes –vía terrestre- a la ciudad de Medellín, en donde se encontrara después de casi seis meses con su familia.

“Desde que empezó la pandemia estuve todo este tiempo encerrado en una habitación pequeña, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). A duras penas me daba el sol”, señaló.

Sufrió para conseguir ese vuelo humanitario…

“Hermano, qué bulla la que se hizo por todos lados. Primero que conseguir el vuelo, después que llenar esa cantidad de papeles y luego que conseguir la plata. Fue muy duro, un tema desgastante; de varios meses. Al final, los gobiernos se pusieron de acuerdo. Era algo que tocaba hacer, ya había gente que no tenían ni con qué comer”.

¿Así de dura era la situación?

“Era increíble. Tengo que decir que hubo mucha gente que me ayudó. Inclusive el día para venirnos, nos tocó a Duvier Riascos y a mí comprar como 10 pollos para las 150 personas que íbamos en el avión porque había gente sin comer nada. Usted no se imagina lo que nos tocó hacer para entrar esos pollos. Eso era para reírse viéndonos cómo logramos convencer a los del aeropuerto para que nos los dejaran pasar. Ya al final éramos todos en el avión comiendo con arroz y papa. Todos nos aplaudieron y agradecieron”.

¿Se arrepiente de haberse ido a jugar a Nacional de Potosí?

“No, yo estaba muy contento allá. Estaba tranquilo y hasta el momento el club me sigue cumpliendo en todos los aspectos. Claro que el fútbol en Bolivia no es tan competitivo, pero las cosas me estaban saliendo bien. Tengo contrato con el club hasta diciembre y mi intención es cumplirlo”.

¿Y no le gustaría regresar al fútbol colombiano para jugar en Medellín o Santa Fe?

“Yo con Medellín estoy muy agradecido con lo que viví, soy hincha y la gente sabe el cariño que les tengo; mi ciclo allá ya está cerrado. Deje una buena imagen y no quiero perderla arriesgándome a volver. Además, yo desde que me fui de Santa Fe, siempre dije que mi sueño es retirarme allá, el presidente lo sabe; lo hablé con él y le dije que yo ‘cuelgo los guayos’ en un año y quiero hacerlo en Santa Fe”.

¿Se va a retirar con 36 años?

“Sí, hay gente que quiere exprimirse hasta la última gota y lo respeto; pero yo sí no quiero hacerlo. Ya disfruté mi carrera y es hora de empezar a compartir con mi familia. Tengo dos hijas, una de 6 y otra de 3 años que dibujan a su papá lejos de casa, con una mochila y unos guayos. Eso es duro. Y mi esposa también se merece empezar a hacer una vida, ella es una profesional, es administradora y por estar detrás de mí no ha podido dedicarse a lo que sabe”.