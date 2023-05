Luis Díaz, a jugar el último partido de la temporada: Liverpool visita a Southampton, por Premier

Liverpool cierra la temporada este domingo, cuando visite al Southampton en la última fecha de la Premier League. Para este duelo el colombiano Luis Díaz se espera que pueda tener acción y terminar de la mejor manera una nueva campaña con los ‘reds’.

El encuentro está programado para las 10:30 a.m. (hora de nuestro país), y el estadio que albergará este partido será en el estadio St Mary’s.

Luis Díaz tuvo una temporada con poca acción, debido a la lesión que lo alejó de las canchas por seis meses, algo que afectó no solo a él, sino también al Liverpool.

El 9 de octubre de 2022, el atacante guajiro fue a pelear una pelota con el mediocampista del Arsenal, Thomas Partey, pero llevó la peor parte de ese choque y de inmediato fue sustituido. El técnico Jurgen Klopp afirmó que parecía algo grave, y así fue.

A pesar de eso, en diciembre, Díaz Marulanda volvió a los entrenamientos, y en una sesión de trabajo recayó y el tema de la rodilla fue peor, ya que tuvo que iniciar un largo proceso de recuperación.

Pero para este 2023, ‘Lucho’ regresó al campo de juego el pasado 17 de abril en el duelo con el Leeds United, y desde ahí se ha consolidado, a sumado más minutos y hasta ya marcó gol.

Sin embargo, la temporada terminará para Luis Díaz y el Liverpool, sin títulos y también sin poder conseguir el cupo a la próxima Champions League. Los de Merseyside disputarán la Europa League.

Y es que el técnico Jurgen Klopp no pudo consolidar el alto nivel de los pasados años, y la lesión de jugadores como el guajiro, Thiago Alcántara, entre otros, tampoco ayudó en el transcurso de la campaña 2022/23.

A pesar de la ausencia de Díaz en muchos partidos del Liverpool en la temporada, el de Barrancas disputó hasta la fecha, 20 partidos, 16 de ellos en la Premier League, tres en la Liga de Campeones y uno en copa en Inglaterra.

A eso se le suman los cinco goles que el atacante colombiano consiguió, cuatro en el campeonato inglés y uno en la Champions League.

Así las cosas, todo está listo para que Luis Díaz dispute este domingo el último partido de la temporada con Liverpool, ‘pase la página’ de su dura lesión, y se enfoque en tener una siguente temporada en un alto nivel, con muchos goles, asistencias, y como están acostumbrados: ganando títulos.

Southampton vs Liverpool

Fecha 38 de la Premier League

Hora: 10:30 a.m.

Estadio: St Mary's

Transmisión: ESPN y Star Plus