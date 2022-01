Luis Díaz, a puro agradecimiento: dedicó un emotivo mensaje de despedida al Porto y sus hinchas

Este domingo se confirmó la noticia que toda Colombia estaba esperando: Luis Díaz, nuevo jugador del Liverpool, un salto más que importante para el guajiro, de 25 años, y más que merecido por todo lo que ha hecho en los últimos meses, tanto en la Selección Colombia, como en el Porto.

Justamente a la institución portuguesa, le dedicó unas emotivas palabras de despedida, agradeciéndole por cada momento vivido, desde aquel 10 de julio de 2019, cuando fue presentado como refuerzo, proveniente del Junior de Barranquilla. Sus palabras son maravillosas de principio a fin.

"Porto eres eterno para mi. A Dios gracias por traerme a un club que se convirtió en mi casa y la de mi familia. Me llevo las mejores memorias de un Dragão repleto, el ruido, la emoción, el cariño y el apoyo incondicional, son sensaciones únicas que siempre recordaré!", así empezó su relato.

"Gracias, Presidente, por la apuesta en mí. Gracias, Mister, por lo que he aprendido. Gracias a mis compañeros, porque en el fútbol nada se puede solo. Gracias a la hinchada que siempre me alentó. A la ciudad de Porto por haberme recibido y por haber recibido mi regalo más grande, mi hija Roma, es y será la casa de mi familia", añadió.

Por último, no se podía olvidar de lo más importante: "Gracias a mi esposa, mis padres y mi familia por ser el pilar que me ha sostenido estos años, a mi equipo de trabajo y todas las personas que creyeron en mí. Gracias por todo. Me siento un dragón más y los llevaré en mi corazón azul y blanco", sentenció.

Así las cosas, se cierra un nuevo capítulo en la carrera deportiva de Luis Díaz. Liverpool será su cuarto equipo, tras haber vestido las camisetas del Barranquilla FC, Junior de Barranquilla y Porto, de Portugal. Eso sí, por ahora está enfocado en la Selección Colombia.

Recordemos que 'Lucho' fue convocado para la actual doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022. Estuvo presente en la derrota 0-1 contra Perú y espera ser titular este martes 1 de febrero, frente a Argentina, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.