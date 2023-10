Luis Díaz, a 'romperla' antes de unirse a Selección Colombia: Brighton vs. Liverpool, por la Premier

Cada vez que Luis Díaz salta a la cancha, Colombia se paraliza. No importa si hay que madrugar, trasnochar, lo que sea con tal de verlo. Y este domingo 8 de octubre no va a ser la excepción. Sobre las 8:00 a.m. (hora de nuestro país), Liverpool se verá las caras con Brighton & Hove Albion, en el Falmer Stadium, por la octava jornada de la Premier League.

La calidad, técnica y magia del guajiro siempre 'enamoran'. Todo lo que hace descresta. Por eso, se ganó su lugar tanto en el equipo como en los corazones de miles de aficionados de los 'reds'. El entrenador Jürgen Klopp confía en el delantero y casi siempre se la juega por él. De hecho, cuando 'las papas queman' y no está en cancha, la solución suele ser 'Lucho'.

¿La volverá a 'romper'? No cabe duda de que el espectáculo está asegurado. Además, quiere dejar buenas impresiones, de cara a lo que se viene que es la Selección Colombia. Néstor Lorenzo, estratega de la 'tricolor', lo convocó para esta doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas que se avecinan. Allí, el combinado patrio chocará con Uruguay y Ecuador.

Sin embargo, Luis Díaz tiene claro que antes de unirse al equipo nacional, tiene tareas por cumplir en su club. Por ahora, Liverpool marcha en la cuarta posición, con 16 puntos y una diferencia de gol de +9, mientras que el rival de turno, que es Brighton, se ubica en el sexto puesto, sumando 15 unidades y +5. Pinta para ser parejo, en cuanto a las estadísticas.

De hecho, el historial presenta que, de los últimos cinco encuentros, los 'reds' solo han salido victoriosos en una ocasión, con dos empates y dos derrotas. Y es que los dirigidos por Roberto De Zerbi son vistos como la gran revelación del fútbol inglés. Se viene un partidazo. ¿Quién ganará? Varios son los condimentos que hacen que este duelo sea imperdible.

Luis Díaz con Jurgen Klopp - Foto: Liverpool Oficial

Alineaciones probables de Brighton vs. Liverpool, por la Premier League

Brighton & Hove Albion: Jason Steele; Joel Veltman, Adam Webster, Lewis Dunk, Pervis Estupiñán; Billy Gilmour, Pascal Gross; Kaoru Mitoma, Solly March; Danny Welbeck y Evan Ferguson. D.T.: Roberto De Zerbi.

Liverpool: Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Joel Matip, Andrew Robertson; Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch; Mohamed Salah, Luis Díaz y Darwin Núñez. D.T.: Jürgen Klopp.

