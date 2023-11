¿Luis Díaz al Everton?: Esto se supo de su posible llegada

Para enero de 2022, cuando Luis Díaz vivía un presente magnífico en Porto , Liverpool fue el ganador y se adelantó para fichar al guajiro. Sin embargo, para mediados de 2021, luego de aquella gran Copa América que lo sellaron como uno de los talentos más prometedores, las cosas hubieran podido haber cambiado, pues el Everto, clásico rival de los 'reds' tuvo 'entre ojos' a Díaz.

Marcel Brands, exdirector de fútbol de los 'toffies', confesó que hubo interés en hacerse con los servicios del extremo para la temporada 2021-22. Sin embargo, el técnico de aquel entonces, Rafael Benitez, desechó esta opción ya que "no se encontraba 100% seguro del jugador".

Incluso, esta decisión hubiese podido influir en la carrera deportiva de James Rodríguez. .El zurdo, en ese momento, aún defendía al azul de Merseyside, pero es bien sabido que el estratega español no lo tenía en consideración y desde el primer día que llegó al banquillo, le comentó que debería empezar a buscar una salida del club inglés. Aquí es donde entra el Porto, ya que una opción era que Rodríguez Rubio regresará a formar parte de los 'dragones' y Díaz llegara a los 'toffies' como parte de la operación, pero el entrenador frenó el acuerdo.

“Quería instalar mi filosofía y estructura en el Club que permitieran al Everton progresar, pero las decisiones desde arriba no lo permitieron. En el verano de 2021 buscábamos traer a Luis Díaz del Porto”, indicó Marcel en el programa 'Behind The Game', en declaraciones recogidas por el medio británico 'Mirror'.

Publicidad

“Yo estaba trabajando duro para hacer que James Rodríguez fuera al Porto como parte del acuerdo que traería a Díaz al Club, sin embargo, Rafa Benítez (entrenador en ese momento) falló en contra porque no estaba seguro del jugador”, agregó el que fue el director de fútbol.

Finalmente, el pase no se terminó dando, Lucho jugó un semestre más con el Porto y poco antes de que se diera su fichaje por el Liverpool, el '10' de la Selección Colombia terminó yéndose rumbo al fútbol de medio oriente al Al-Rayyan de Qatar.

Siete meses después, Benítez dejó el cargo de director técnico del Everton, luego de dejarlo cerca de los puestos de descenso.

Publicidad

¿Cuándo juega la Selección Colombia de Luis Díaz y James Rodríguez?

Luis Díaz y James Rodríguez con la Selección Colombia - Foto: RAUL ARBOLEDA/AFP

El choque entre la Selección Colombia y su homóloga, Brasil, se llevará a cabo el jueves 16 de noviembre a las 7 de la noche en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. La transmisión en vivo y gratuita estará disponible en línea a través de Gol Caracol y www.golcaracol.com . usted podrá disfrutar de una extensa cobertura de todos los aspectos relacionados con este trascendental encuentro de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en 2026.