Luis Díaz, de sorprender como 'sparring' en la Selección Colombia a ser "el deseo" de Jurgen Klopp

"Nunca pares de soñar, porque algún día tus sueños se cumplirán" y de esto sí que sabe Luis Díaz. Con trabajo, esfuerzo, compromiso, dedicación, profesionalismo, humildad, y demás virtudes que lo caracaterizan y con las que lo definen otras personas, se hizo un lugar en la élite del fútbol mundial.

Lo que empezó en la Copa América Indígena, continuó en el Barranquilla Fútbol Club, siguió por el Junior de Barranquilla y dio el salto al Porto, ya va en el Liverpool, uno de los equipos más grandes, históricos y poderosos de este deporte. Nada mal y, por el contrario, una carrera digna de enmarcar.

Entrar en esta atmósfera no era fácil, pero cuando las cosas están claras y, en especial, se un excelente ser humano, todo se torna un poco más sencillo. Esto lo entendió 'Lucho' y así lo ha demostrado en este poco menos de un mes que lleva en los 'reds', pero que, por su desempeño, parece que estuviera allí hace años.

Los elogios por parte de sus compañeros no se han hecho esperar; las ovaciones de los hinchas, quienes ya empezaron a encariñarse con él, menos; el respaldo del director técnico, Jurgen Klopp, es evidente, al darle minutos en cancha, confiar en sus capacidades y hablar de gran manera en ruedas de prensa.

Y esta historia recién comienza, o sino que lo diga Elkin Soto, exjugador de la Selección Colombia, quien vivió algo similar, en épocas diferentes claro está, al haber sido figura en Once Caldas, arribar al Barcelona de Ecuador y llegar al Mainz 05, de la Bundesliga, donde estuvo, entre 2007 y 2016.

En territorio alemán vivió toda clase de experiencias. Además de haberse consolidado en el equipo, matenerse por tantos años en Europa y enfrentar a clubes gigantes del viejo continente, tuvo la fortuna de ser dirigido, justamente, por Jurgen Klopp, a quien conoce muy bien y tienen una buena relación.

Sobre esto último, como buen conocedor del entrenador alemán, y de la carrera de Luis Díaz, a quien vio por primera vez hace años, cuando 'Lucho' recién daba sus primeros pasos en el fútbol, 'el Sultán' habló en entrevista exclusiva con Gol Caracol, haciendo un análisis detallado de lo que vive y se viene para el guajiro.

¿Qué opinión le merece la llegada de Luis Díaz al Liverpool?

"Personalmente, o como todos los colombianos, estoy feliz con la llegada de Luis Díaz al Liverpool. Es un jugador con una gran técnica, un enorme despliegue físico y encaja en esa idea que maneja el club inglés, en su filosofía de juego, la cual se fortaleció desde que Jurgen Klopp llegó."

¿Cuándo fue la primera vez que lo vio jugar? ¿Qué recuerdo tiene?

"Lo conocí en Barranquilla cuando estábamos en el proceso de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Brasil 2014. En ciertas ocasiones, junto a su club, hacía práticas con la Selección Colombia, cuando estaba el profesor Pékerman, y veíamos su calidad. Los comentarios que había, en la interna, era que marcaba diferencia y que, posiblemente, iba a ser un jugador profesional de alto nivel."

¿Cuáles son sus sensaciones al verlo donde está ahora?

"Verlo ahora donde está, con su gran pasado en Junior de Barranquilla, sus excelentes actuaciones en Porto y llegar a este gigante de Inglaterra, llena de orgullo. Además, estar bajo las órdenes de ese gran entrenador como Jurgen Klopp, a quien conozco desde Mainz 05 y con quien tengo una gran relación, me alegra mucho más."

Hablando de Jurgen Klopp, ¿Qué decir?

"Solo elogios, palabras positivas y buenas. La verdad es que Jurgen es un excelente director técnico, que potencializa a los jugadores. Además, con los comentarios que ha dado reciéntemente, sé que no ha cambiado mucho en su forma de ser y, seguramente, no lo hará porque ya es su personalidad; feliz de que Luis esté allí."

¿Cómo lo podrá potenciar?

"Luis Díaz tiene cosas muy buenas, como la alegría con la que juega, la técnica, velocidad, en fin. Puede mejorar en varias cosas de la mano de Kloop, pero lo más importante es que se mantenga en ese nivel, en un fútbol exigente como el inglés. Para cualquier jugador, tener esa regularidad durante dos o tres temporadas es fundamental y ahí es donde mejorará."

Conociendo a Jurgen Klopp, ¿Por qué se fijó en Luis Díaz?

"En general, los entrenadores alemanes no contratan a alguien por solo seis meses o una temporada buena, sino porque le han hecho un seguimiento desde hace dos o tres temporadas atrás. Ellos miran es la regularidad y el rendimiento. Así que creo que el caso de Luis Díaz no fue la excepción y tuvo que ser un deseo o pedido de Klopp."

Entre tantos rumores que hubo, 'Lucho' llegó a sonar para la Bundesliga, usted que jugó allí por casi 10 años, ¿Le hubiera venido bien al guajiro?

"Es difícil contestar esta pregunta (risas). Seguramente, en Alemania, iba a sobresalir también porque técnicamente está bien dotado y con esto no quiero decir que el jugador alemán no sea técnico, pero el futbolista que llegue allí, con calidad y técnica, siempre tiene un plus y se va a destacar un poco más, entendiendo que el fútbol alemán es físico y de resistencia."

En ese orden de idas, ¿En qué hubiera mejorado de haber llegado a Alemania?

"Quizá en la parte física, pero en Inglaterra también lo podrá hacer. Basta con recordar cómo mejoró en Porto, que es un equipo de prestigio, una gran escuela y donde supo brillar a nivel continental. El trabajo de Luis Díaz es excelente y siempre ha ido en ascenso, entonces ojalá lo sigamos viendo de esta gran manera."

Aterrizando en la realidad, ¿Cómo lo ayudará la Premier League?

"Para Luis será de aprendizaje esta nueva liga, también por la manera como se entrene con Klopp y eso lo llevará a ser un futbolista de élite; ojalá seguir por esta regularidad para el beneficio nuestro (risas). Sabemos de las cualidades que tiene 'Lucho'. Encontrará regularidad y tiene todas las capacidades para ser figura en Inglaterra."