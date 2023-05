Luis Díaz: "Desde que llegué a Liverpool trataba de tener muchas ganas y el deseo de progresar"

“No es ningún secreto que no ha sido la temporada que todos hubiéramos querido. Pero ahora tenemos que hacer un balance y ser conscientes de lo que no hemos estado haciendo tan bien para poder cambiar las cosas y mejorar". Así de claro y conciso se mostró Luis Díaz, en una entrevista con los medios de su club, cuando entró a darle un vistazo al presente de Liverpool, que no ha tenido el brillo de anteriores años y ahora lucha por clasificarse a los torneos europeos en la recta final de la Premier League.

El colombiano también agregó que en el grupo de futbolistas están mentalizados buscando siempre ir de menos a más. "Por eso entrenamos todos los días y luego con cada partido analizamos las cosas a fondo. Luego podemos llevar estas mejoras en las que trabajamos al próximo juego y apuntar a arreglar las cosas”.

Luis Díaz reconoció que en todo momento ha estado bien rodeado y respaldado en el club de Inglaterra.

“También he tenido ayuda en la forma de mis compañeros que me han ayudado a acostumbrarme al fútbol y al idioma y me han hecho sentir cómodo y a gusto. Me han hecho sentir como en casa en cada sesión de entrenamiento, y todos estos fueron factores importantes para que me adaptara mucho más rápido. Pero desde el principio y avanzando, se trataba de tener muchas ganas y el deseo de progresar y dar lo mejor de mí en cada juego. Eso es más o menos todo en realidad”, complementó.

Además de eso, el hombre de la Selección Colombia comentó que tiene una cercanía con el uruguayo Darwin Núñez.

“Pasamos casi cada segundo juntos...Es genial tenerlo como compañero de equipo ahora y estoy muy orgulloso de jugar junto a él porque sé lo buen jugador que es, y su habilidad y calidad nos ofrece mucho como equipo. Compartir vestuario con jugadores tan grandes ahora mismo en este club ha sido increíble para mí", agregó Luis Díaz.

Cabe recordar que el guajiro viene de decir presente al marcar uno de los goles del triunfo 4-3 de Liverpool sobre Tottenham, el fin de semana pasado, mostrando una buena actuación con su fútbol de velocidad, picardía, desequilibrio y calidad que tanto le gusta a los aficionados de los reds.

¿Cuándo juega Liverpool en la Premier League?

Este miércoles, tanto Liverpool como Luis Díaz se alistan para enfrentar a Fulham, en el estadio de Anfield. Este duelo se jugará desde las 2 de la tarde (hora colombiana) y se podrá ver EN VIVO en Espn y Star+