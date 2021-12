Luis Díaz, el jugador más valioso de la Liga de Portugal: impresionante la cifra que alcanzó

La temporada de Luis Díaz es para enmarcar. Tanto en la Selección Colombia, como en Porto, se convirtió en estrella y gran figura, aportando goles, asistencias y siempre siendo clave en el funcionamiento de juego.

No es casualidad que varios clubes de Europa, en su mayoría de élite, se estén fijando en él. Liverpool es el más interesado en ficharlo. No obstante, Everton, Tottenham, Barcelona, AS Roma, entre otros, también estuvieron en el radar.

Todo este año lleno de buenas noticias hicieron que se convirtiera en el jugador más valioso de la liga portuguesa. Y es que su cotización se disparó en el mercado, llegando a una impresionante cifra.

"Luis Díaz aumentó su valor a 40 millones de euros, comparado con julio, cuando era de 25 millones", reveló el portal 'Transfermarkt', especializado en esta clase de datos.

De acuerdo con la tabla de dicho medio, Pedro Gonçalves, de 23 años y extremo del Sporting de Lisboa, es el segundo con un aumento de 13 millones, ascendiendo a 38 millones de euros.

Por ahora, Luis Díaz está enfocado en cerrar el año con broche de oro, el próximo jueves 30 de diciembre, a las 4:00 de la tarde, hora de Colombia, Porto jugará el clásico contra Benfica, en busca de los tres puntos.